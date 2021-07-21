В Люксембурзі запропонували провести референдум щодо членства Угорщини в ЄС

Міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн запропонував провести референдум щодо членства Угорщини в Євросоюзі. Такою заявою він відповів на рішення прем'єр-міністра Угорщини провести референдум щодо анти-ЛГБТ закону .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство RND .

"Вам варто провести референдум в Євросоюзі про те, чи хочете ви терпіти (угорського прем'єра - ред.) Орбана в ЄС", - сказав Ассельборн.

Глава люксембурзького міністерства висловив впевненість в тому, що результатом цього референдуму було б рішуче "ні".

Наразі в масштабах Європейського союзу немає інструментів для проведення референдуму.