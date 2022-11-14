Люксембург предоставил Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро

Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью более 1 млн. евро), высокоточные калибровочные наборы и 5-летние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tageblatt .

Также планируется предоставление 20 военных автомобилей.

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил, что Люксембург решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и предпринял в настоящее время значительные усилия по поставкам военного оборудования в Украину на сумму 74 миллиона евро, что составляет более 16% общего оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год.

"Однако наша помощь не ограничивается только военной техникой. Мы также поддерживаем расследование совершаемых Россией военных преступлений для привлечения виновных к ответственности. Поэтому мы предоставляем экспертам современную люксембургскую технику, 30 3D-сканеров Artec Leo, которые очень помогут в сборе доказательств военных. добавил он.

Заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Наталья Нестор уточнила, что речь идет об оборудовании для судебной экспертизы.

Предоставленное современное оборудование позволит украинским экспертам создавать высокоточные 3D-модели объектов и цифровые копии всех имеющихся доказательств для международных судов. презентации виртуальной реальности (VR), 3D-печатные доказательства и многое другое", - отметила Нестор.