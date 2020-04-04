Людям на самоизоляции можно выходить из дома не чаще двух раз в неделю, - Ляшко

Людям, которые находятся в самоизоляции, разрешено выходить на улицу не чаще двух раз в неделю из-за борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу.

При этом людям, которые лечатся от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить из дома.

"В отношении людей, которые являются больными и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и жестко контролироваться. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание... А люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал Ляшко.

По его словам, при более жестких ограничительных мерах возможно прохождение пика заболеваемости уже 14-15 апреля.

"Если мы не будем употреблять более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массового поступления тяжелых больных к мерам охраны здоровья'я и большого количества негативных последствий, в том числе летальным", - резюмировал Ляшко.

Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, человек должен будет иметь при себе документы, а также запрещены прогулки по улице более чем двух человек.