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Людмила Кіченок зазнала першої поразки з новою партнеркою та втратила титул у Брісбені

Брісбен, Четвер 02 січня 2025 13:18
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Людмила Кіченок зазнала першої поразки з новою партнеркою та втратила титул у Брісбені Фото: Людмила Кіченок (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Найкраща парна тенісистка України Людмила Кіченок в тандемі з Чжань Хаоцин з Тайваню поступилась в другому колі турніру WTA 500 в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500 Брісбен, Парний розряд, Друге коло

Людмила Кіченок / Чжань Хаоцин – Прісцилла Хон / Анна Калінская – 6:7, 2:6

У протистоянні с австралійкою Хон та "нейтральною" росіянко Калінскою, україно-тайванський дует програв в двох сетах. Поєдинок тривав 1 годину і 25 хвилин.

У рівному протистоянні в першій партії українка та її партнерка були близькими до успіху, але прикро поступились на тай-брейку. В другому ж сеті перевага суперниць не викликала сумнівів. Кіченок з Хаоцин протягом матчу припустились п'ятьох подвійних помилок.

Таким чином українка зазнала першої поразки в тандемі с представницею Тайваню. Це був перший турнір, де тенісистки виступали разом.

Минулого року Людмила в парі з Єленою Остапенко з Латвії виграли змагання в Брісбені. Цьогоріч Остапенко грала разом з іншою українкою – Мартою Костюк. Новостворений дует вилетів вже в першому колі.

Раніше Калініна помстилась за Костюк та вийшла в чвертьфінал турніру в Брісбені.

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Теніс Марта Костюк
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