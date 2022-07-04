Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Уимблдон-2022, женщины, парный разряд, 1/8 финала

Дарт/Вотсон – Киченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 4:6, 2:6)



Ожесточенная борьба на корте развернулась с первой партии. Соперницы уверенно взяли по две стартовые подачи, а дальше начались качели. Британки взяли гейм на подаче Киченок и Остапенко, но те мгновенно оформили обратный брейк. Впоследствии этот "ход" повторился.

Но отыграть третий брейк дуэт украинки и латышки не сумел и уступил в первом сете. Во второй партии оппонентки ошибались меньше, так что к эндшпилю подошли при равном счете – 4:4. Вот здесь Киченок и Остапенко сыграли мощно – взяли свою подачу под ноль, а затем сделали брейк в затяжном розыгрыше.

Такой финал второго сета подкосил Дарт и Уотсон. В решающей партии они уже не смогли остановить украинку и латышку на пути в четвертьфинал. За 39 минут Киченок и Остапенко одержали легкую победу в сете (6:2) и матче в целом.

В рамках 1/4 финала они сойдутся с дуэтом азиаток – Сюко Аоямой (Япония) и Хао-Чин Чань (Тайвань). Поединок намечен на 5 июля.