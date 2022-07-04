ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Новина українською →
Соединенное Королевство, Понедельник 04 июля 2022 16:00
Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в четвертьфинал Уимблдона Фото: Людмила Киченок и Елена Остапенко (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

На пути в 1/4 финала Уимблдонского турнира в парном разряде дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко одолел пару британок Харриет Дарт и Хизер Уотсон в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, парный разряд, 1/8 финала

Дарт/Вотсон – Киченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 4:6, 2:6)


Ожесточенная борьба на корте развернулась с первой партии. Соперницы уверенно взяли по две стартовые подачи, а дальше начались качели. Британки взяли гейм на подаче Киченок и Остапенко, но те мгновенно оформили обратный брейк. Впоследствии этот "ход" повторился.

Но отыграть третий брейк дуэт украинки и латышки не сумел и уступил в первом сете. Во второй партии оппонентки ошибались меньше, так что к эндшпилю подошли при равном счете – 4:4. Вот здесь Киченок и Остапенко сыграли мощно – взяли свою подачу под ноль, а затем сделали брейк в затяжном розыгрыше.

Такой финал второго сета подкосил Дарт и Уотсон. В решающей партии они уже не смогли остановить украинку и латышку на пути в четвертьфинал. За 39 минут Киченок и Остапенко одержали легкую победу в сете (6:2) и матче в целом.

В рамках 1/4 финала они сойдутся с дуэтом азиаток – Сюко Аоямой (Япония) и Хао-Чин Чань (Тайвань). Поединок намечен на 5 июля.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы