Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася в чвертьфінал Вімблдона

На шляху до 1/4 фіналу Вімблдонського турніру в парному розряді дует Людмили Кіченок та Єлєни Остапенко здолав пару британок Гаррієт Дарт і Хізер Вотсон у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2022, жінки, парний розряд, 1/8 фіналу

Дарт/Вотсон – Кіченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 4:6, 2:6)

Запекла боротьба на корті розгорнулася з першої партії. Суперниці впевнено взяли по дві стартові подачі, а далі розпочалися гойдалки. Британки взяли гейм на подачі Кіченок та Остапенко, але ті миттєво оформили зворотний брейк. Згодом цей "хід" повторився.

Але відіграти третій брейк дует українки та латвійки не зумів і поступився у першому сеті. У другій партії опонентки помилялися менше, тож в ендшпіль підійшли за рівного рахунку – 4:4. Ось тут Кіченок та Остапенко зіграли потужно – взяли свою подачу під нуль, а потім зробили брейк у затяжному розіграші.

Такий фінал другого сету підкосив Дарт і Вотсон. У вирішальній партії вони вже не змогли зупинити українку та латвійку на шляху в чвертьфінал. За 39 хвилин Кіченок та Остапенко здобули легку перемогу в сеті (6:2) та матчі загалом.

У рамках 1/4 фіналу вони зійдуться з дуетом азіаток – Сюко Аоямою (Японія) та Хао-Чін Чань (Тайвань). Поєдинок запланований на 5 липня.