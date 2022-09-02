Людмила Киченок и Костюк вышли во второй раунд парного разряда на US Open

US Open, женщины, парный разряд, 1-й раунд

Удварди/Зиданшек – Людмила Киченок/Остапенко – 1:2 (3:6, 7:6, 6:7)

Калашникова/Надежда Киченок – Костюк/Чжан – 0:2 (4:6, 4:6)

Людмила Киченок с традиционной напарницей Остапенко провели непростой поединок против венгерско-словенской пары. На старте соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на своих подачах. Однако в решающий момент украинка с латышкой во второй раз оформили брейк и закрыли партию.

А вот два следующих сета завершились тай-брейками. Их итоговые результаты стали зеркальными. Если во второй партии верх взяли Удварди и Зиданшек, то в решающей третьей – Киченок и Остапенко. 4-е сеянные в парном разряде US Open в следующем круге они встретятся с парой Бондар – Миннен.

В другом же противостоянии украинки оказались по разные стороны корта. Надежда Киченок в дуэте с грузинкой Калашниковой вышли против пары Костюк с китаянкой Чжан. Украинско-грузинский дуэт стартовал лучше и повел 2:0, но соперницы быстро пришли в себя, взяли три гейма подряд и с еще одним брейком закрыли сет за 39 минут.

Сценарий второй партии был схожим, но с более драматичной концовкой. При счете 5:3 в свою пользу Костюк и Чжан неожиданно уступили на собственной подаче и предоставили немалый шанс оппонентам сравнять счет. Однако украинско-китайский дуэт принялся за дело всерьез и с обратным брейком завершил матч победой. 3 сентября они сыграют против дуэта Михалкова – Соснович.