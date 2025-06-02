"Людина року - 2024": Країна героїв. Достойні слави!": список володарів титулу
31 травня 2025 року відбулась 29-та урочиста церемонія вручення премії "Людина року-2024". Цьогоріч програма під символічною назвою "Країна героїв. Достойні слави!" була присвячена кожному українцю, чия відвага, самопожертва і стійкість стали незламним щитом для держави.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу організаторів заходу.
Як йдеться в повідомленні, перше за всю історію незалежної України настільки яскраво вимірюється глибина національного характеру - не лише на полі бою, а й у щоденній боротьбі за відбудову, порятунок, підтримку та розвиток. Героями нашого часу стали як наші звитяжні військові, так і медики, спортсмени, аграрії, митці, підприємці, благодійники, волонтери. "Їх непохитна патріотична позиція стала підґрунтям нових перемог, що формують нову якість українського суспільства", - наголошують організатори заходу.
У рамках урочистої церемонії були відзначені також видатні постаті у сфері дипломатії та міжнародної підтримки України. Програма продовжила вже традиційну ініціативу вручення спеціальних премій за видатні досягнення у різних сферах діяльності.
Премія "Людина року-2024" - це подяка всім, хто виборює Перемогу на своєму фронті. Україна вже доказала всьому світу, що вона справді - "КРАЇНА ГЕРОЇВ". Мільйони українців стоять пліч-о-пліч - заради життя, заради гідності, заради свободи.
Володарі спеціальної військово-патріотичної премії "Незламні"
- Сили спеціальних операцій Збройних Сил України - "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні спецоперацій під час захисту суверенітету та незалежності України";
- Сили безпілотних систем Збройних Сил України - "За героїзм, мужність, інноваційний підхід та унікальну ефективність, проявлену у боях на землі, у небі та на морі під час захисту cуверенітету та незалежності України";
- Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України - "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні різноманітних бойових завдань авіаційної підтримки сухопутних військ ЗСУ";
- 3-тя окрема штурмова бригада Збройних Сил України - "За героїзм, відвагу та сміливість, проявлені при проведенні блискавичних військових операцій із захисту та визволення українських територій від російських загарбників";
- Служба безпеки України - "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу України";
- Фонд GS-Foundation - "За доброчинність, масштабну фінансову, організаційну та ефективну консультаційну допомогу Україні, що наближає перемогу українського народу над ворогом".
Володарі премії "Людина року-2024" в національних номінаціях:
- "МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" Ігор ТЕРЕХОВ - Міський голова м. Харків;
- "МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" Геннадій ТРУХАНОВ - Міський голова м.Одеса;
- "ГОЛОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ" Тетяна СВИРИДЕНКО - Голова Іванківської селищної територіальної громади;
- "ФІНАНСИСТ РОКУ" Михайло ДОВБЕНКО - Голова Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";
- "ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ" Віталій ВОЙТОВИЧ - Засновник та CEO Premier FOOD Group;
- "АГРАРІЙ РОКУ" Максим КОРОЛЬ - Виконавчий директор компанії ПП "Віктор і К", яка є власником визнаної та популярної ТМ "Королівський смак", співвласник агропромислового холдингу "СЕМАЛЬ";
- "ЛІДЕР АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ РОКУ" Юрій КУНАК - Генеральний директор ТОВ "Українська Молочна Компанія";
- "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ" ЖК "Avalon YARD" (м. Львів);
- "МИТЕЦЬ РОКУ" Іво БОБУЛ - Народний артист України , композитор, співак, педагог;
- "СПОРТСМЕН РОКУ" Ярослава МАГУЧІХ - олімпійська чемпіонка-2024 з легкої атлетики, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту;
- "ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ РОКУ" Олег ГОРЕЦЬКИЙ - юрист, науковець, меценат і правозахисник.
Володарі міжнародних премій загальнонаціональної програми
"Людина року-2024" Олє Егберг МІККЕЛЬСЕН - Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данія в Україні - Міжнародна премія в галузі дипломатії;
Міхаель БРОДСЬКИЙ - Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні – "За значний внесок у розвиток та підтримку гуманітарних, партнерських та дружніх відносин з Україною".
Володарі спеціальних премій загальнонаціональної програми "Людина року-2024"
- Анатолій РУДЕНКО - Академік НАМН України, заступник директора з наукової роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова - спеціальна премія ім.Геннадія Книшова - "За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей";
- Компанія "КЛІАР ЕНЕРДЖІ" - "За значний внесок у забезпечення енергетичної стабільності української економіки та розбудову стратегічно важливого напрямку відновлюваної енергетики під час військового стану";
- Ольга ЗМІЇВСЬКА-ВАСИЛЬКОВСЬКА - Засновниця, Голова правління РОТАРІ КЛУБ "Харків МУЛЬТІНЕШНЛ" - "За наполегливу працю, активну громадську й соціальну діяльність, самовідданість та благодійність, що пов'язана із всебічною підтримкою військових формувань Сил оборони України та цивільного населення";
- Євген ШУЛІКА - Голова правління АТ "АСВІО БАНК" - "За значний вклад у розвиток цифрової трансформації та інноваційних технологій у банківській системі України";
- Катерина САДУРСЬКА - багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрідайвінгу, чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 - "За незламну силу духу, волю до перемоги та місію амбасадора України у спорті високих досягнень".
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