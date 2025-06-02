"Людина року - 2024": Країна героїв. Достойні слави!": список володарів титулу

31 травня 2025 року відбулась 29-та урочиста церемонія вручення премії "Людина року-2024". Цьогоріч програма під символічною назвою "Країна героїв. Достойні слави!" була присвячена кожному українцю, чия відвага, самопожертва і стійкість стали незламним щитом для держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу організаторів заходу.

Як йдеться в повідомленні, перше за всю історію незалежної України настільки яскраво вимірюється глибина національного характеру - не лише на полі бою, а й у щоденній боротьбі за відбудову, порятунок, підтримку та розвиток. Героями нашого часу стали як наші звитяжні військові, так і медики, спортсмени, аграрії, митці, підприємці, благодійники, волонтери. "Їх непохитна патріотична позиція стала підґрунтям нових перемог, що формують нову якість українського суспільства", - наголошують організатори заходу.

У рамках урочистої церемонії були відзначені також видатні постаті у сфері дипломатії та міжнародної підтримки України. Програма продовжила вже традиційну ініціативу вручення спеціальних премій за видатні досягнення у різних сферах діяльності.

Премія "Людина року-2024" - це подяка всім, хто виборює Перемогу на своєму фронті. Україна вже доказала всьому світу, що вона справді - "КРАЇНА ГЕРОЇВ". Мільйони українців стоять пліч-о-пліч - заради життя, заради гідності, заради свободи.

Володарі спеціальної військово-патріотичної премії "Незламні"

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України - " За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні спецоперацій під час захисту суверенітету та незалежності України";

За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні спецоперацій під час захисту суверенітету та незалежності України"; Сили безпілотних систем Збройних Сил України - "За героїзм, мужність, інноваційний підхід та унікальну ефективність, проявлену у боях на землі, у небі та на морі під час захисту cуверенітету та незалежності України";

"За героїзм, мужність, інноваційний підхід та унікальну ефективність, проявлену у боях на землі, у небі та на морі під час захисту cуверенітету та незалежності України"; Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України - "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні різноманітних бойових завдань авіаційної підтримки сухопутних військ ЗСУ";

"За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні різноманітних бойових завдань авіаційної підтримки сухопутних військ ЗСУ"; 3-тя окрема штурмова бригада Збройних Сил України - "За героїзм, відвагу та сміливість, проявлені при проведенні блискавичних військових операцій із захисту та визволення українських територій від російських загарбників";

"За героїзм, відвагу та сміливість, проявлені при проведенні блискавичних військових операцій із захисту та визволення українських територій від російських загарбників"; Служба безпеки України - "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу України";

- "За героїзм, мужність, рішучість, проявлені при захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу України"; Фонд GS-Foundation - "За доброчинність, масштабну фінансову, організаційну та ефективну консультаційну допомогу Україні, що наближає перемогу українського народу над ворогом".

Володарі премії "Людина року-2024" в національних номінаціях:

"МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" Ігор ТЕРЕХОВ - Міський голова м. Харків;

- Міський голова м. Харків; " МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" Геннад і й ТРУХАНОВ - Міський голова м.Одеса;

Міський голова м.Одеса; "ГОЛОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ" Тетяна С ВИРИДЕНКО - Голова Іванківської селищної територіальної громади;

Голова Іванківської селищної територіальної громади; " ФІНАНСИСТ РОКУ" Михайло Д ОВБЕНКО - Голова Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";

Голова Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; "ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ" Віталій ВОЙТОВИЧ - Засновник та CEO Premier FOOD Group;

Засновник та CEO Premier FOOD Group; " АГРАРІЙ РОКУ" Максим КОРОЛЬ - Виконавчий директор компанії ПП "Віктор і К", яка є власником визнаної та популярної ТМ "Королівський смак", співвласник агропромислового холдингу "СЕМАЛЬ";

- Виконавчий директор компанії ПП "Віктор і К", яка є власником визнаної та популярної ТМ "Королівський смак", співвласник агропромислового холдингу "СЕМАЛЬ"; "ЛІДЕР АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ РОКУ" Юрій КУНАК - Генеральний директор ТОВ "Українська Молочна Компанія";

- Генеральний директор ТОВ "Українська Молочна Компанія"; "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ" ЖК " Avalon YARD" (м. Львів) ;

; "МИТЕЦЬ РОКУ" Іво БОБУЛ - Народний артист України , композитор, співак, педагог;

- Народний артист України , композитор, співак, педагог; "СПОРТСМЕН РОКУ" Ярослава М АГУЧІХ - олімпійська чемпіонка-2024 з легкої атлетики, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту;

- олімпійська чемпіонка-2024 з легкої атлетики, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту; "ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ РОКУ" Олег ГОРЕЦЬКИЙ - юрист, науковець, меценат і правозахисник.

Володарі міжнародних премій загальнонаціональної програми

"Людина року-2024" Олє Егберг МІККЕЛЬСЕН - Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данія в Україні - Міжнародна премія в галузі дипломатії;

Міхаель БРОДСЬКИЙ - Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні – "За значний внесок у розвиток та підтримку гуманітарних, партнерських та дружніх відносин з Україною".

Володарі спеціальних премій загальнонаціональної програми "Людина року-2024"