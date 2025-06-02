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"Человек года - 2024": Страна героев. Достойные славы!": список обладателей титула

Украина, Понедельник 02 июня 2025 19:34 promo
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"Человек года - 2024": Страна героев. Достойные славы!": список обладателей титула Фото: стал известен список лауреатов премии "Человек года - 2024" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

31 мая 2025 года состоялась 29-я торжественная церемония вручения премии "Человек года-2024". В этом году программа под символическим названием "Страна героев. Достойные славы!" была посвящена каждому украинцу, чья отвага, самопожертвование и стойкость стали несокрушимым щитом для государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как отмечается в сообщении, впервые за всю историю независимой Украины настолько ярко измеряется глубина национального характера - не только на поле боя, но и в ежедневной борьбе за восстановление, спасение, поддержку и развитие. Героями нашего времени стали как наши победоносные военные, так и медики, спортсмены, аграрии, художники, предприниматели, благотворители, волонтеры. "Их непоколебимая патриотическая позиция стала основой новых побед, формирующих новое качество украинского общества", - отмечают организаторы мероприятия.

В рамках торжественной церемонии были отмечены также выдающиеся фигуры в сфере дипломатии и международной поддержки Украины. Программа продолжила уже традиционную инициативу вручения специальных премий за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности.

Премия "Человек года-2024" - это благодарность всем, кто борется за Победу на своем фронте. Украина уже доказала всему миру, что она действительно - "СТРАНА ГЕРОЕВ". Миллионы украинцев стоят бок о бок - ради жизни, ради достоинства, ради свободы.

Обладатели специальной военно-патриотической премии "Несокрушимые"

  • Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины - "За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении спецопераций при защите суверенитета и независимости Украины";
  • Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины - "За героизм, мужество, инновационный подход и уникальную эффективность, проявленную в боях на земле, в небе и на море во время защиты суверенитета и независимости Украины";
  • Армейская авиация Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - "За героизм, мужество, решительность, проявленные при проведении различных боевых задач авиационной поддержки сухопутных войск ВСУ";
  • 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины - "За героизм, отвагу и смелость, проявленные при проведении молниеносных военных операций по защите и освобождению украинских территорий от российских захватчиков";
  • Служба безопасности Украины - "За героизм, мужество, решительность, проявленные при защите государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины";
  • Фонд GS-Foundation - "За благотворительность, масштабную финансовую, организационную и эффективную консультационную помощь Украине, что приближает победу украинского народа над врагом".

Обладатели премии "Человек года-2024" в национальных номинациях:

  • "ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ГОДА " Игорь ТЕРЕХОВ - Городской голова г. Харьков;
  • "ГОРОДСКОЙГОЛОВА ГОДА" Геннадий ТРУХАНОВ - Городской голова г. Одесса;
  • "ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА" Татьяна СВИРИДЕНКО - Председатель Иванковской поселковой территориальной общины;
  • "ФИНАНСИСТ ГОДА" МихаилДОВБЕНКО - Председатель Правления АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК";
  • "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" Виталий ВОЙТОВИЧ - Основатель и CEO Premier FOOD Group;
  • "АГРАРИЙ ГОДА" Максим КОРОЛЬ - Исполнительный директор компании ЧП "Виктор и К", которая является владельцем признанной и популярной ТМ "Королевский вкус", совладелец агропромышленного холдинга "СЕМАЛЬ";
  • "ЛИДЕР АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ГОДА " Юрий КУНАК - Генеральный директор ООО "Украинская Молочная Компания";
  • "ЖИЛЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА" ЖК "Avalon YARD " (г. Львов);
  • "Художник года" Иво Бобул - Народный артист Украины, композитор, певец, педагог;
  • "СПОРТСМЕН ГОДА" ЯрославаМАГУЧИХ - олимпийская чемпионка-2024 по легкой атлетике, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту;
  • "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГОДА" Олег ГОРЕЦКИЙ - юрист, ученый, меценат и правозащитник.

Обладатели международных премий общенациональной программы

"Человек года-2024" Оле Эгберг МИККЕЛЬСЕН - Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине - Международная премия в области дипломатии;
Михаэль БРОДСКИЙ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине - "За значительный вклад в развитие и поддержку гуманитарных, партнерских и дружеских отношений с Украиной".

Обладатели специальных премий общенациональной программы "Человек года-2024"

  • Анатолий РУДЕНКО - Академик НАМН Украины, заместитель директора по научной работе Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова - специальная премия им.Геннадия Кнышова - "За верность гуманистическим идеям и приумножение общечеловеческих ценностей";
  • Компания "КЛИАР ЭНЕРДЖИ" - "За значительный вклад в обеспечение энергетической стабильности украинской экономики и развитие стратегически важного направления возобновляемой энергетики во время военного положения";
  • Ольга СМИВСКАЯ-ВАСИЛЬКОВСКАЯ - Основательница, Председатель правления РОТАРИ КЛУБ "Харьков МУЛЬТИНЕШНЛ " - "За упорный труд, активную общественную и социальную деятельность, самоотверженность и благотворительность, связанную со всесторонней поддержкой военных формирований Сил обороны Украины и гражданского населения";
  • Евгений ШУЛИКА - Председатель правления АО "АСВИО БАНК" - "За значительный вклад в развитие цифровой трансформации и инновационных технологий в банковской системе Украины";
  • Екатерина САДУРСКАЯ - многократная чемпионка и рекордсменка мира по фридайвингу, чемпионка Европы и призер чемпионата мира по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 - "За несокрушимую силу духа, волю к победе и миссию амбассадора Украины в спорте высоких достижений".

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