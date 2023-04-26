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Люди різатимуть один одного в Москві: російські бізнесмени панікують через дії Путіна в Україні

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Середа 26 квітня 2023 01:46
Люди різатимуть один одного в Москві: російські бізнесмени панікують через дії Путіна в Україні Фото: в мережу потрапила розмова російських бізнесменів, які бідкаються на дії влади РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В мережу злили розмову російського мільярдера Романа Троценка та бізнесмена Миколи Матушевського. Там вони жаліються на стан речей в Росії та очікують, що скоро люди почнуть "один одного різати на вулицях Москви".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Настоящее Время.

За їхніми словами, в Росії за десять років економіка впаде вдвічі, а сама країна опинилась "в лапах муділ, які сповідують якісь дивні композиції XIX століття".

"Це нічим добрим не може закінчитися, це закінчиться пеклом. Люди вбиватимуть один одного на вулицях, різатимуть, там, на вулицях Москви. Це просто питання часу. Це може статися через 5, 7, 10 років. Але це точно буде - це така доріжка в один кінець", - сказав Троценко.

Крім того, вони назвали Путіна "придурком", та заявили, що у нинішньої влади РФ немає плану на майбутнє.

"Це просто буде випалена пустеля. Потім до всіх дійде і з'ясується, що вже пізно. Люди не можуть вивести гроші, не можуть виїхати, їхні діти покликані на війну. Жах, коротше", - бідкався Троценко.

У відповідь Матушевський сказав, що 2023 рік - останній, "коли можна виїхати і почати щось робити".

Нагадаємо, що російський уряд розглядає можливість скорочення субсидій національним нафтопереробним заводам, оскільки він шукає способів обмежити витрати в умовах великих витрат на війну проти України.

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