Люди в паніці, а служби мовчать. Львів'яни масово скаржаться на запах газу в домівках

Львів'яни масово скаржаться на сильний запах газу у домівках. За попередньою версією, газові служби проводили роботи й переборщили із додаванням специфічної речовини одоранту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення депутата ЛМР Ігоря Зінкевича у Тelegram.
"Наразі 104 не працює через кількість дзвінків, дійсно мешканці Львова чують запах газу. Поки офіційної інформації не маємо, але в попередній раз були роботи служби "Львівгаз", після чого виділився одорант. Відповідно, після таких робіт є запах газу, який небезпеки не несе", - написав Зінкевич.
У ДСНС Львівської області у коментарі РБК-Україна підтвердили факт звернення місцевих жителів.
"Були масові звернення від львів'ян через запах газу. Газова служба дійсно проводила роботи, але вже завершила їх. Більше прокоментувати можуть на 104", - пояснили у ДСНС.
Зазначимо, що на офіційній сторінці Львівської філії "Газ мережі" немає повідомлень про даний інцидент.
Попередньо повідомляли, що запах газу чути на вулицях Руфа, Чорновола, Хвильового, Єфремова, Грінченка, Джерельної, Франка, Чупринки, Сяйво та у Малехові. Втім, львів'яни заявляють, що така проблема ледь не у всіх районах міста.
"Усе місто тхне так, ніби в нас газопровід вибухнув, а ще й спека. Люди в паніці, зі всіх сторін чую, що нудить, болить голова. І таке по всьому Львову: я живу Франківському районі, донька - у Галицькому. До офіційних служб нереально додзвонитись, лінії перевантажені", - повідомила львів'янка Анна у коментарі РБК-Україна.
Також вона додала, що люди масово виходять на вулицю й залишають вдома відчинені вікна, аби провітрити приміщення.
Одорант додають до природного газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, який допоможе виявити протікання у разі несправності труб чи газової техніки. Запах одоранту нагадує гнилу цибулю.
"Речовина відноситься до ІІІ класу токсичності: вона може вражати центральну нервову систему, печінку, нирки", - раніше пояснювала лікарка Наталія Чередниченко у коментарі "Суспільному", коли подібна ситуація сталась у Сумській області.
Вона також зазначила, що вдихання одоранту може викликати сухий приступоподібний кашель, утруднене дихання, задишку.
"У хворих на хронічні захворювання органів дихання одорант може викликати загострення цих недуг", - сказала лікарка.
Читайте також про те, що раніше в селі Розвадів Львівської області почався витік газу. Тоді газопостачання населеного пункту тимчасово припинили.
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