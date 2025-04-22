Люди в паніці, а служби мовчать. Львів'яни масово скаржаться на запах газу в домівках

Львів'яни масово скаржаться на сильний запах газу у домівках. За попередньою версією, газові служби проводили роботи й переборщили із додаванням специфічної речовини одоранту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення депутата ЛМР Ігоря Зінкевича у Тelegram .

Що відомо про ситуацію

"Наразі 104 не працює через кількість дзвінків, дійсно мешканці Львова чують запах газу. Поки офіційної інформації не маємо, але в попередній раз були роботи служби "Львівгаз", після чого виділився одорант. Відповідно, після таких робіт є запах газу, який небезпеки не несе", - написав Зінкевич.

У ДСНС Львівської області у коментарі РБК-Україна підтвердили факт звернення місцевих жителів.

"Були масові звернення від львів'ян через запах газу. Газова служба дійсно проводила роботи, але вже завершила їх. Більше прокоментувати можуть на 104", - пояснили у ДСНС.

Зазначимо, що на офіційній сторінці Львівської філії "Газ мережі" немає повідомлень про даний інцидент.

Що кажуть львів'яни

Попередньо повідомляли, що запах газу чути на вулицях Руфа, Чорновола, Хвильового, Єфремова, Грінченка, Джерельної, Франка, Чупринки, Сяйво та у Малехові. Втім, львів'яни заявляють, що така проблема ледь не у всіх районах міста.

"Усе місто тхне так, ніби в нас газопровід вибухнув, а ще й спека. Люди в паніці, зі всіх сторін чую, що нудить, болить голова. І таке по всьому Львову: я живу Франківському районі, донька - у Галицькому. До офіційних служб нереально додзвонитись, лінії перевантажені", - повідомила львів'янка Анна у коментарі РБК-Україна.

Також вона додала, що люди масово виходять на вулицю й залишають вдома відчинені вікна, аби провітрити приміщення.

Що робити, якщо виявили запах газу у приміщенні (інфографіка "Газ мережі")

Чи треба боятись одоранту

Одорант додають до природного газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, який допоможе виявити протікання у разі несправності труб чи газової техніки. Запах одоранту нагадує гнилу цибулю.

"Речовина відноситься до ІІІ класу токсичності: вона може вражати центральну нервову систему, печінку, нирки", - раніше пояснювала лікарка Наталія Чередниченко у коментарі "Суспільному", коли подібна ситуація сталась у Сумській області.

Вона також зазначила, що вдихання одоранту може викликати сухий приступоподібний кашель, утруднене дихання, задишку.

"У хворих на хронічні захворювання органів дихання одорант може викликати загострення цих недуг", - сказала лікарка.