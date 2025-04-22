Люди в панике, а службы молчат. Львовяне массово жалуются на запах газа в домах

Львовяне массово жалуются на сильный запах газа в домах. По предварительной версии, газовые службы проводили работы и переборщили с добавлением специфического вещества одоранта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата ЛГС Игоря Зинкевича в Тelegram .

Что известно о ситуации

"Сейчас 104 не работает из-за количества звонков, действительно жители Львова слышат запах газа. Сейчас официальной информации нет, но в предыдущий раз были работы службы "Львовгаз", после чего выделился одорант. Соответственно, после таких работ есть запах газа, который опасности не несет", - написал Зинкевич.

В ГСЧС Львовской области в комментарии РБК-Украина подтвердили факт обращения местных жителей.

"Были массовые обращения от львовян из-за запаха газа. Газовая служба действительно проводила работы, но уже завершила их. Больше прокомментировать могут на 104", - пояснили в ГСЧС.

Отметим, что на официальной странице Львовского филиала "Газ мережі" нет сообщений о данном инциденте.

Что говорят львовяне

Предварительно сообщали, что запах газа слышен на улицах Руфа, Черновола, Хвылевого, Ефремова, Гринченко, Джерельной, Франко, Чупринки, Сяйво и в Малехове. Однако львовяне заявляют, что такая проблема едва ли не во всех районах города.

"Весь город воняет так, будто у нас газопровод взорвался, а еще и жара. Люди в панике, со всех сторон слышу, что тошнит, болит голова. И такое по всему Львову: я живу во Франковском районе, дочь - в Галицком. В официальные службы нереально дозвониться, линии перегружены", - сообщила львовянка Анна в комментарии РБК-Украина.

Также она добавила, что люди массово выходят на улицу и оставляют дома открытые окна, чтобы проветрить помещение.

Что делать, если обнаружили запах газа в помещение (инфографика "Газ мережі")

Надо ли бояться одоранта

Одорант добавляют к природному газу, чтобы придать ему сильный специфический запах, который поможет выявить протечки в случае неисправности труб или газовой техники. Этот запах напоминает гнилой лук.

"Вещество относится к III классу токсичности: оно может поражать центральную нервную систему, печень, почки", - ранее объясняла врач Наталья Чередниченко в комментарии "Суспільному", когда подобная ситуация произошла в Сумской области.

Она также отметила, что вдыхание одоранта может вызвать сухой приступообразный кашель, затрудненное дыхание, одышку.

"У больных хроническими заболеваниями органов дыхания одорант может вызвать обострение этих недугов", - сказала врач.