Люди – головний актив. Як бізнес підтримує своїх співробітників під час війни

Одне з основних завдань роботодавця в умовах війни — підтримка своїх співробітників. Про те, як в "Новій пошті", МХП, "Подорожнику", IDS Ukraine, ARX та "БРСМ-Нафті" підтримують працівників і допомагають країні у важкі часи, а також про те, яким вони бачать розвиток HR-напрямку на найближчі роки, – в спецпроекті РБК-Україна.

Нова пошта – страхування всіх співробітників, комплексна підтримка мобілізованих та демобілізованих

Турбота про співробітників є одним зі стратегічних пріоритетів та важливою цінністю у "Новій пошті". Тому в компанії мають чимало програм, спрямованих на підтримку та розвиток працівників.

Так, однією з постійних програм є медичне страхування. Компанія забезпечує медичне страхування для всіх 33 000 співробітників. Ця програма діяла і до війни, а зараз, окрім звичайної програми страхування, введено також страхування життя для всіх співробітників, а також розширене медстрахування для тих, хто повертається з фронту. На програми страхування "Нова пошта" витрачає близько 20 млн грн щомісяця.

З початком війни на перше місце вийшла безпека співробітників. Аби захистити працівників під час обстрілів, в компанії будують внутрішні та зовнішні укриття на своїх відділеннях, депо та терміналах. За минулий рік компанія інвестувала в це 200 млн грн. Укриття були встановлені у відділеннях на прифронтових територіях — у Харкові, Запоріжжі, Краматорську, Покровську, Мирнограді, Ізюмі, Дергачах, Костянтинівці — а також на терміналах та депо по всій Україні. Будувати їх продовжують і в 2024.

Безпека та здоров’я — базові потреби, але ними турбота не обмежується. На початку повномасштабного вторгнення дуже актуальною була робота Штабу SOS — гарячої телефонної лінії, за якою будь-який працівник міг звернутись по допомогу для себе або своєї родини. Чимало людей тоді тікали від війни, змінювали місце проживання. Багато хто потребував допомоги із пошуком нового житла, із побутовими, юридичними питаннями, з працевлаштуванням на новому місці. Усе це "Нова пошта" надавала й продовжує забезпечувати у рамках Штабу SOS. За час роботи лінії нею скористався кожен 3 новопоштовець, було надано 26 млн грн матеріальної допомоги.

Також великий попит мали онлайн-клуби по інтересах, адже вони допомагали зняти напругу у часи найбільшої невизначеності, відчути присутність та підтримку колег. У компанії є мовні клуби — англійської, української, німецької, — клуб психологічної підтримки, читацький клуб, культурні вечори, дитячі майстер-класи та багато іншого.

Загалом психологічну підтримку працівникам в компанії почали надавати ще у 2014 році — саме тоді у штаті компанії з’явився корпоративний психолог. З початку повномасштабного вторгнення в "Новій пошті" суттєво розширили цю програму і залучили зовнішніх фахівців. Зараз в компанії на постійній основі працює близько 100 психологами.

Надають допомогу психологи й в екстрених ситуаціях, як це було, наприклад, після влучання ракеті у термінал у Харкові. Тоді фахівці надали 128 екстрених консультацій для працівників, які у час влучання перебували на зміні.

Мобілізовані співробітники теж залишаються частиною команди, і у компанії роблять усе, щоб вони постійно відчували турботу та підтримку. Зараз понад 3300 новопоштовців захищають Україну у ЗСУ та силах оборони. Щомісяця компанія витрачає близько 53 млн грн на закупівлю екіпірування, виплату матеріальної підтримки усім мобілізованим, фінансову допомогу родинам загиблих або пораненим колегам тощо. За минулий рік компанія витратила на ці потреби 619 млн грн.

Додатково в компанії повністю покривають витрати родин загиблих мобілізованих на їх поховання. Так, якщо у загиблого залишились діти, Нова пошта виплачує 10 тис. грн на кожну дитину щомісячно до досягнення ними повноліття. А також виділяє кожній дитині грант у розмірі 12500 дол. на навчання. Зараз компанія витрачає загалом 1 млн грн щомісяця на підтримку родин загиблих.

Окрім цього, "Нова пошта" підтримує фінансово та інформаційно внутрішній волонтерський рух "Свої для своїх", в рамках якого співробітники власними силами збирають кошти на потреби підрозділів, де служать мобілізовані колеги. За минулий рік рух зібрав понад 30 млн грн.

Останнім часом набуває актуальності робота не лише з мобілізованими, а й демобілізованими. "Ми дуже хочемо, аби після демобілізації наші колеги знову повертались до роботи у "Новій пошті". І робимо все, що зробити для них це повернення комфортним. Зараз демобілізувались 256 наших співробітників, з них 182 продовжують роботу у компанії. Таким чином, з нами залишаються понад 70% демобілізованих", — розповідають в компанії.

Програма підтримки ветеранів включає можливість взяти місяць відпочинку між демобілізацією та виходом на роботу і провести його у відновлювальному або реабілітаційному центрі коштом компанії; повне медичне та психологічне обстеження; постійну психологічну підтримку; розширену програму медичного страхування; можливість реабілітації, протезування за потреби коштом компанії; підбір оптимальної посади та формування програми навчання за потреби.

Серед пріоритетів на найближчий час в компанії називають підтримку мобілізованих та демобілізованих співробітників, а також створення комфортного середовища для повернення до "цивільного" життя у період війни.

"Будемо продовжувати робити все, щоб залишатись опорою та підтримкою для наших співробітників. Адже люди — одна з головних цінностей нашої компанії від початку її створення, і ми не збираємось змінювати цей пріоритет. Ми будемо дбати про те, щоб давати працівникам можливості навчання та кар’єрного розвитку, забезпечувати комфорт та безпеку їхніх робочих місць, покращення умов праці, будемо надавати їм нові цифрові можливості, щоб робити їхню роботу легшою та менш рутинною. Будемо робити все, щоб утримувати співробітників у компанії та сприяти тому, щоб вони обирали нас як найкращого роботодавця — стабільного, прозорого, чутливого до їхніх базових та емоційних потреб", — резюмують в "Новій пошті".

МХП — екосистема для адаптації захисників, підтримка ветеранського бізнесу

З початку повномасштабної війни понад 2 900 працівників міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП пішли на фронт. Ще навесні 2022 року було прийнято рішення підтримувати військовослужбовців-колег та розробляти методологію програми "МХП Поруч‎".

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з війни. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства компанії.

Йдеться про гуманітарну допомогу військовим частинам, лікування і реабілітацію, юридичну та психологічну підтримку, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію.

Як розповідають в компанії, МХП зберігає за працівниками-військовими робоче місце та заробітну плату, закриває запити підрозділу, у якому служить працівник, а також турбується про родину. За потреби надає медичний супровід, психологічну та матеріальну допомогу.

Також компанія розбудовує екосистему для адаптації захисників до життя в родині, колективі, громаді. Так, в компанії навіть створили Центр із взаємодії з військовими та ветеранами. Зараз у ньому працює 15 координаторів, які забезпечують індивідуальний супровід та комплексну підтримку захисників та їхніх родин. Додатково функціонує безкоштовна гаряча лінія, доступна цілодобово.

Одразу після повернення з фронту компанія забезпечує перевірку здоров’я, лікування та реабілітацію. Наприклад, у Миронівській лікарні відновного лікування за підтримки компанії облаштували реабілітаційний зал, де захисники можуть проходити реабілітацію та лікування. Зал спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апарату та нервової системи. Реабілітацію вже пройшли понад 120 військових та ветеранів.

Крім цього, компанія надає юридичну та психологічну підтримку. Допомагає з перенавчанням та адаптацією. За потреби створює нове робоче місце.

"З 2005 року працював у компанії на підприємстві "Зернопродукт". З 2014 року брав участь в АТО, а з лютого 2022 року пішов добровольцем. Під час битви за Сіверськ разом з підрозділом потрапив під обстріл фосфорними бомбами. Отримав ураження легень, після чого — тиждень перебував у комі та довгий час у реанімації. Коли повернувся додому, то пройшов реінтеграцію та реадаптацію за програмою "МХП Поруч". На підприємстві для мене створили нове робоче місце — завідувач господарського відділу, адже через стан здоров’я я не міг виконувати попередні обов’язки. На новій посаді став у нагоді досвід управління, який отримав під час бойових задач", — розповідає ветеран Микола Гереженко.

Фото: ветеран Микола Гереженко

Компанія залишається поруч із сім’ями загиблих та зниклих безвісти: виплачує матеріальну допомогу, надає правову підтримку в пошуках і отриманні пільг від держави.

Додатково підтримкою військових займається понад 30 людей крос-функціональної команди, яка об'єднує представників HR, КСВ, департаменту безпеки, охорони праці, психологів, юристів та спеціалістів із питань здоров’я та реабілітації, а також професійного навчання.

Разом з тим, компанія підтримує розвиток у громадах ветеранських просторів. На Львівщині та Черкащині розпочали роботу простори, де ветерани отримують юридичні та психологічні консультації, а також спілкуються з побратимами, колегами чи волонтерами.

Фото: переможці грантового конкурсу #Варто "РобиТИ своє" ветеран Ігор Кумечко з родиною

Розвиток підприємництва серед ветеранів та їхніх сімей — також у фокусі програми "МХП Поруч‎". Адже згідно з соціологічними дослідженнями, понад 60% фронтовиків хочуть бути підприємцями. Тож МХП вирішила підтримувати їх грантами та експертизою у створенні власної справи. Так, спільно зі стратегічним партнером БФ "МХП-Громаді" підтримує такі конкурси як: #Варто "РобиТИ своє", "Роби своє", "Роби своє з Kurator", "‎Підтримка мікропідприємств ветеранів війни та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині‎" та інші.

"Подорожник" – підтримка ментального здоров'я працівників, нагороди за сумлінну працю

Мережа аптек "Подорожник" є найбільшою в Україні й налічує понад 10 000 працівників у різних регіонах. Для їхнього розвитку, мотивації, кар’єрного зростання та підтримки у компанії діють різні програми.

Зокрема, програма навчання та підтримки на всіх етапах роботи. Її проходять як керівники, так і співробітники, працюють бізнес-тренери. Особливу увагу приділяють навчанню фармацевтів, яке постійно оновлюється, стає інноваційним.

"З початку широкомасштабної війни біля аптек були страшенні черги, фармацевти працювали майже безперервно, забезпечували ліками і підтримували психологічно. Аптеки потрапляли під обстріли, в окупацію. Ми відновлювали їх так швидко, як це можливо, щоб надавати фармопіку і працювати далі. Це свідчить, що наші програми навчання ефективні й співробітники усвідомлюють важливість роботи "Подорожника" для країни", – розповідають в компанії.

Також фармацевтів, які евакуйовувались, забезпечували роботою в інших регіонах.

"Сьогодні робота фармацевтів героїчна і заради підтримки ми присвятили їм проєкт "Фарм Герої". У ньому розповідаємо про їхні вчинки, щоб показати важливість професії і те, що без неї не обійтись. Розробили для них спеціальний срібний нагрудний значок "Фарм Герої" за сумлінну працю та відданість своїй справі у нелегкі часи. Топменеджери нагородили вже 370 працівників компанії", – додають в прес-службі компанії.

Є у працівників компанії й запит на розвиток кар’єри. Тому в "Подорожнику" трансформують програми підтримки. Наприклад, зараз в компанії працюють над відкриттям першої в Україні навчальної аптеки, де можна буде теоретичні знання одразу застосовувати на практиці.

Крім цього, в компанії активно розвивають напрямок психологічної допомоги для працівників. Зокрема, для керівників у "Подорожнику" організували воркшопи у співпраці з психологами проєкту "Моє коло". Перед початком воркшопів фахівці шляхом анонімного опитування зібрали інформацію про ментальний стан колективу, щоб надати потрібну допомогу. Відповідно до цього упорядкували програму та обрали теми. Понад 115 керівників з усієї країни були долучені до навчання і стали учасниками воркшопів.

"Психологи з керівниками також продовжують обговорювати їхню комунікацію з підлеглими: як їх підтримувати, допомагати в складних ситуаціях. Важливо, що в межах воркшопів, крім лекційної частини і пояснень, було відпрацювання, під час яких психологи надали практичні вправи", – зазначають в компанії.

Загалом компанія й надалі планує розвивати програму психологічної підтримки. Після воркшопів опрацьовують думку працівників, щоб проаналізувати і зрозуміти, як далі будувати процеси та структуровану програму підтримки ментального здоров’я працівників.

В цілому в компанії наголошують, що війна зміцнила відкритість та довіру в колективі "Подорожника". Компанія стала ще згуртованішою, працює для допомоги країні та ЗСУ, долучається до благодійності. Культуру донатів поширюють не тільки серед співробітників, але й серед клієнтів.

"Подорожник підтримує важливий напрямок допомоги своїм. Адже серед колективу є ті, хто захищає країну на фронті або родичі, які пішли в ЗСУ. Часто "Подорожник" отримує від них запити про допомогу для виконання бойових завдань, медикаменти та інше. Їх стараються виконати максимально швидко для підтримки своїх", – розповідають в компанії.

Мережа аптек "Подорожник" у найближчі роки розвиток HR-напрямку бачить в посиленні підтримки для працівників та збільшенні можливостей для них. Фармгалузь – частина критичної інфраструктури, тому в компанії розуміють всю відповідальність і навантаження на колектив.

IDS Ukraine – психологічна підтримка співробітників, турбота про воїнів та КСВ-проєкти

Підтримка співробітників – одна з пріоритетних програм для IDS Ukraine. Поряд з добровільним медичним страхуванням, компанія оплачує лікування співробітників, яке не покриває страховка. Загалом на медицину компанія витрачає близько 15 млн грн щорічно.

Також в компанії запроваджено інструмент матеріальної допомоги, яка надається на різні випадки, включаючи компенсацію витрат на лікування працівників або членів їх сімей (до 75% витрат). Окремо існує фонд на підтримку працівників, майно яких постраждало внаслідок війни (до 100 тис. грн). Сума такої допомоги в 2023 році досягла близько 3 млн грн.

Крім цього, компанія надає безвідсоткові позики на різні цілі, в тому числі й комерційні: до 3 посадових окладів терміном на пів року. Існує трирічна програма компенсації житла для фахівців з інших населених пунктів.

Працівник у разі досягнення порогу ефективності може претендувати на щорічну індексацію зарплати, в середньому на 15%, залежно від категорії персоналу.

З початку великої війни усі програми були продовжені, також з'явилися нові. Зокрема, в період, коли мобілізовані співробітники проходять службу, їм продовжують виплачувати 100% заробітної плати, хоча закон скасував таку вимогу ще в 2022 році. Сума таких виплат сягнула 62 млн грн.

"Ми розробили програму підтримки, адаптації та реінтеграції військовослужбовців – працівників компанії. У період, коли вони служать, забезпечуємо шоломами, бронежилетами, термобілизною, раціями, автомобілями, коптерами тощо (все, крім зброї та військової техніки). В цей період з мобілізованими співробітниками проводять постійну комунікацію, тримаючи їх у курсі розвитку компанії, запусків нових продуктів з одного боку, з іншого – дізнаємося про їх потреби", – розповідає HR‑директор IDS Ukraine Олексій Овчаренко.

Коли співробітник повертається з війська, відбувається процес його адаптації на робочому місці. Керівники пройшли обов’язковий тренінг з цієї теми. Також компанія надає додаткову допомогу, якщо у ветеранів виникають якісь труднощі з фізичним або психологічним здоров’ям.

Сьогодні в IDS Ukraine існує цілий напрямок психологічної допомоги працівникам, який запровадили ще з часів пандемії коронавірусу. У всіх співробітників є можливість 24/7 отримати допомогу психолога. У складніших випадках залучають фахівців через програму медичного страхування. Коштом корпоративного ліміту є опція персонального психолога. Окремий напрямок – організація компанією уроків медитації, йоги, тощо для працівників.

"Одразу після початку повномасштабного вторгнення було змінено вектор роботи компанії – вона була переведена на соціально орієнтований бізнес. Ключовим пріоритетом стали люди: збереження робочих місць і фінансове забезпечення працівників. Адже від їх фізичного здоров’я та психологічної стійкості залежить виробництво критично важливого продукту для українців", – наголошує Олексій Овчаренко.

Стосовно розвитку HR-напрямку у найближчому майбутньому, в IDS Ukraine прогнозують зростання ролі розвитку бренда роботодавця, адже впізнаваним компаніям співробітники довіряють більше. Як ніколи велике значення матимуть КСВ-проєкти, як внутрішні, так і зовнішні.

"Основний акцент КСВ сьогодні — в турботі про воїнів. Ми співпрацюємо з понад 200 благодійними фондами, організаціями, з багатьма військовими частинами. Допомагаємо фінансами і водою. Одним з відомих прикладів є ситуація, коли окупанти підірвали Каховське водосховище, ми забезпечили поставку більш ніж 5 млн літрів питної води на постраждалі території", — додають в компанії.

Крім того, ключовими викликами для HR функції компанії вже стали, та будуть посилюватися в майбутньому, питання утримання людей, залучення нових співробітників (на фоні зростаючого дефіциту кадрів на ринку), та підтримка ментального здоров’я.

Не в останню чергу буде важливим питання швидкого та ефективного розвитку людей, враховуючи наскільки стрімко та масово сучасні технології виробництва та управління процесами завойовують світ (наприклад штучний інтелект). Тому головним чинником, що буде впливати на здатність бізнесу бути лідером – це готовність працівників до викликів майбутнього, яке вже починають наступати сьогодні, констатують в компанії.

ARX — фокус на добробут та здоровʼя співробітників

З першого дня вторгнення підтримка співробітників була пріоритетом компанії ARX. Так, у перші ж дні після початку повномасштабної війни всі співробітники отримали одноразову матеріальну допомогу та заробітну плату, яка була виплачена авансом. Протягом усіх 2 років компанія виплачувала заробітну плату без затримок і не проводила скорочень персоналу.

"Також на початку війни пріоритетом була безпека людей. Вже наприкінці лютого 2022 року ми започаткували канал "ARX взаємопідтримка", де надавали всю необхідну інформацію співробітникам, допомагали переміщеним з пошуком житла та пересуванням. Наразі цей канал продовжує своє існування вже не тільки як платформа для комунікацій, а як допомога родичам та співробітникам в ЗСУ. Більшість співробітників перейшли на роботу онлайн. Компанія допомагала з евакуацією з небезпечних районів. ARX всебічно підтримувала тих колег, які приєдналися до лав ЗСУ та тероборони. Їм продовжується виплата середньої заробітної плати, закуповується необхідне обладнання: бронежилети, шоломи, одяг, спеціальне спорядження. ARX постійно спрямовує кошти на ЗСУ, за два роки було перераховано понад 56 млн грн. Також ми постійно підтримуємо проєкти фонду "Повернись живим", — розповідає директорка з управління персоналом страхової компанії ARX Валерія П’яних.

Протягом 2023 року було організовано навчання першої медичної допомоги для співробітників у всіх без виключення офісах. Другим, не менш важливим аспектом, є підтримка психологічного здоров'я.

"Ми регулярно проводимо відповідні семінари, запровадили портал психологічної підтримки, де кожен співробітник за потреби може безкоштовно отримати консультації спеціалістів. Під час блекаутів усі офіси компанії отримали всебічну підтримку, ARX закупила генератори та інше обладнання для повноцінної роботи. Фокус на добробут та безпеку людей був і залишається основним у корпоративній культурі компанії", — розповідають в ARX.

Така філософія всебічно підтримується акціонером компанії — Fairfax Company. Зокрема, за допомогою акціонера було організовано програму з надання безкоштовного житла співробітникам, які опинилися за кордоном, допомога з евакуацією. Також за сприяння акціонерів було запроваджено спеціальний формат зустрічей Family Days в різних регіонах, які надали людям змогу зустрітися офлайн та поспілкуватися, повернувшись хоча б ненадовго до нормального життя.

Зустрічі організовувалися для співробітників та членів сімей як на території України, так і на території Польщі. Загалом було організовано 7 заходів, в яких взяли участь близько 600 людей.

Крім того, у вересні 2023 року компанія провела перший, з 2019 року, масштабний офлайн захід для працівників під гаслом "ARXiтектори майбутнього". Це все гуртувало людей, підіймало моральний дух та було мотивацією рухатися далі. Згідно з регулярним опитуванням співробітників, рівень задоволеності та готовності рекомендувати компанію, як роботодавця (e- NPS), утримується на дуже високому рівні вже четвертий рік поспіль.

"ARX з тобою" — гасло компанії на всіх рівнях, це справедливо і для клієнтів, і для співробітників. Ми робимо усе, щоб люди працювали з нами довго. Середній період роботи у компанії – майже 8 років. Але це середній. Багато людей з нами 10, 15, 20 та навіть 25 років, адже ми вже 30 років на ринку. Принципи взаємопідтримки та взаємоповаги важливі для нас завжди, особливо у такий непростий період. Ми дивимося у майбутнє стратегічно, зберігаємо наш головний актив – працівників компанії, бо віримо у перемогу і подальший розквіт України", – наголосила Валерія П’яних.

БРСМ-Нафта – Служба психологічної підтримки співробітників та програми з реінтеграції військових

В "БРСМ-Нафта" протягом багатьох років працюють програми підтримки співробітників і їх родин в різних життєвих ситуаціях. Компанія надає матеріальну допомогу та підтримує працівників, які самостійно виховують дитину (дітей), багатодітні родини, дітей з інвалідністю, а зараз вже і родини загиблих працівників.

З початку війни в компанії засновано Службу психологічної підтримки співробітників, що передбачає індивідуальні консультації в онлайн та офлайн режимах, проведення групових тренінгів на актуальні для людей теми (ПТСР, професійне вигорання, емоційна стійкість в умовах війни тощо).

"Останні півроку ми почали отримувати багато запитів від співробітників щодо психологічної підтримки, яка б допомогла їм проживати складні періоди, як в роботі, так і в особистому житті. Поширеним явищем є те, що люди соромляться своїх почуттів, пригнічують свої образи, біль, консервують власні переживання і, як результат, отримують сильний стрес, починають хворіти", – розповідає HRD компанії Марина Лаврінець.

Також з початком війни важливим завданням в компанії було зберегти життя і здоров’я працівників. "Ми допомагали працівникам виїхати, на деяких АЗК працювали хостели, де люди, які виїжджали з тимчасово окупованих територій, могли дорогою перепочити. Допомагали з житлом тим, хто його втратив, з лікуванням, одягом і всім необхідним. Це було на початку війни. Наразі найбільший запит на психологічну підтримку", – додають в компанії.

Не менш важливим викликом для компанії стала програма реінтеграції мобілізованих співробітників. Нині в компанії запустили відповідну програму, яка передбачає цілий комплекс дій, спрямованих на адаптацію:

Психологічне та фізичне відновлення (психологічна допомога, регулярні медичні огляди, консультації різнопрофільних лікарів, допомога у лікуванні, у разі потреби).

Юридичний супровід (кожен ветеран та ветеранка під час військової служби та після може звернутися за підтримкою до юристів).

Лояльні умови (гнучкий графік роботи, соціальний пакет).

"Основні виклики й завдання, які стоять перед HR, це реінтеграція демобілізованих працівників. Багато чоловіків пішли на фронт, тому ми маємо професійно переорієнтувати жінок на чоловічі посади, робити все для того, щоб в компанії працювали здорові люди. Кожен на своєму місці повинен наближати перемогу, без ментального і фізичного здоров’я це неможливо. Тому це великий пласт роботи і виклик для нас. Війна проникла у всі шпарини нашої країни, кожен дім і кожну сімʼю. Ми віримо у перемогу, а тому маємо залишатися свідомими, стійкими та сильними", – наголошують в "БРСМ-Нафті".

Сьогодні компанія також активно підтримує ЗСУ через благодійний фонд "БРСМ". Зокрема, з початку війни мережа безкоштовно заправляє авто ЗСУ та транспорт критичної інфраструктури. На цей момент виділено пального на понад 40 млн грн, закуплено 700 комплектів військової форми. Також працівники компанії стали донорами крові для військових і цивільних, здавши понад 100 літрів донорської крові.

З початку жовтня 2023 року благодійний фонд відкрив збір на дрони-камікадзе. Станом на сьогодні передано майже 350 дронів на 7 500 000 грн.