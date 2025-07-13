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Людей виселяли з хат. Як за СРСР забудовували Троєщину і Борщагівку в Києві

Київ, Неділя 13 липня 2025 08:23
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Людей виселяли з хат. Як за СРСР забудовували Троєщину і Борщагівку в Києві Як зводили столичну Борщагівку і Троєщину (фото: kyivcity_gov_ua)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

Сьогодні Троєщина й Борщагівка - величезні житлові масиви, де мешкають сотні тисяч киян. Але ще кілька десятиліть тому тут були села, які радянська влада знесла задля міської забудови без парків і зручно громадського простору.

В інтерв'ю РБК-Україна дослідник історії та архітектури Єгор Кравець розповів, як за СРСР забудовували Борщагівку та Троєщину і що було на цих місцях раніше.

Що було на місці Троєщини і Борщагівки

Троєщину збудували на місці села Вигурівщина. За Київської Русі тут була княжа резиденція, за Литви – княжий замок в Милославичах. Потім селищем володів Михайлівський монастир.

"Наприкінці 1950-х стародавню Вигурівщину поєднали із сусіднім селом Троєщина, яке як село існує дотепер. Створення жилмасиву почалося після відкриття 1974 року Північного (тоді Московського) мосту. Колишню Вигурівщину повністю знесли, а її сусідку Троєщину - через кризу кінця 1980-х, не встигли", - розповідає дослідник.

Після Чорнобильської катастрофи на Троєщину переселили багатьох постраждалих. Зараз на масиві Вигурівщина-Троєщина мешкає близько трьох сотень тисяч людей.

"Борщагівка - це було селище, що з кінця ХV століття належало монастирям і певний час позначалося на мапах як "Борщівка". Нинішні масиви Борщагівки постали на місці стародавнього села і сусідніх луків у 1960-80-х роках", - додає Кравець.

Людей виселяли з хат. Як за СРСР забудовували Троєщину і Борщагівку в КиєвіОдин з дворів у селі Вигурівщина, який згодом знесли для будівництва мікрорайону (фото: pastvu.com)

Як забудовувалися ці райони

У 1970-80-ті радянська влада почала потрохи розселяти комуналки. Села, які були на місці Борщагівки, Позняків, Святошина стали перетворюватись на спальні масиви.

"Задля цього старих мешканців відправляли у різні куточки міста. Руйнувалися родинні й сусідські зв'язки. Люди похилого віку, проживши у своєму домі до пенсії, звиклі до садочка і городу, опинялися в чотирьох стінах на високому поверсі. А їхні діти жили на іншій околиці, і дорога в один бік займала 2-3 години. Мобільних телефонів не було, стаціонарних - мало в кого. Люди часто не мали зв'язку", - каже дослідник.

Борщагівку і Троєщину будували як масові житлові масиви без урахування базової соціальної та культурної інфраструктури: навіть за найпростішими послугами людям доводилося вирушати далеко. На етапі будівництва райони не забезпечували життєвих потреб людей.

"Троєщина, Борщагівка, Оболонь, перші Позняки - райони у рекреаційному раю. Лісові зони поряд, озера, ріка. Але за їх побудови нікому і в голову не приходило облаштовувати тут цивільні зони відпочинку", - підкреслює Кравець.

Озера на Троєщині вздовж Шухевича були просто ямами з водою, у 80-ті радянська влада тут парків не облаштувала.

"Умовний мешканець початку Бальзака мав два кілометри діставатися до Деснянського парку, хоча в нього через дорогу - Дніпро. Але ця дорога зроблена, наче китайська стіна, що її без штурму не візьмеш. Зараз там вже є гарний парк, і за останні 10 років відбувся колосальний прогрес", - наголошує експерт.

Людей виселяли з хат. Як за СРСР забудовували Троєщину і Борщагівку в КиєвіБудівництво в районі Троєщини, 1980-ті (фото: facebook.com/kiev.klab)

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