На любые компромиссы с Россией ради мира согласны 20% украинцев

В июне 2019 года 20,1% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В то же время 48,8% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17,4% украинцев.

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Граждане Украины считают неприемлемыми большинство из компромиссов, среди которых есть и прописанные в Минских соглашениях нормы. Наименее приемлемыми является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%) , формирования силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%).

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Отметим, фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова уже несколько лет проводят исследования об отношении украинцев к проблеме Донбасса. С 2016 года доля граждан, которые согласны на любые компромиссы с Россией, существенно не менялась и находилась в пределах 16-22%.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.