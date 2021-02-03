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Любые действия против Украины получат законный ответ, - Подоляк

Автор: Милан Лелич

Любая деятельность против Украины получит законный ответ со стороны действующей власти. В частности, связанная с поддержкой оккупационных структур и финансируемая из России.

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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, после введения санкций против нардепа Тараса Козака и трех телеканалов за российскую пропаганду одному из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медвечуку "стоит подумать о своем будущем".

"После 2014 года господин Медведчук думал, видимо, что сможет обманывать всех и всегда, используя в том числе и фактически фиктивных держателей своих компаний. Но всех и всегда обманывать не удастся. Любая деятельность, направленная против Украины и связанная с поддержкой оккупационных структур или контролем со стороны государства-агрессора, будет получать законный ответ", - добавил Подоляк.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Помимо запрета на вещание телеканалов в эфире, санкции предусматривают блокировку активов и так далее.

Также стало известно, что санкции наложены и на самолеты Медведчука и Козака, которые они использовали для прямых перелетов в Россию.

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