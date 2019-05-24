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Любое решение трибунала ООН поможет освободить моряков, - МИД

Новости » Общество    24.05.2019 - 18:38
Любое решение трибунала ООН поможет освободить моряков, - МИД
Фото: Елена Зеркаль (УНИАН)

Любые меры трибунала ООН помогут освободить украинских моряков, заявила Елена Зеркаль

Любые меры, которые завтра примет Международный трибунал ООН по морскому праву в деле о нападении на украинские суда и их экипажи, помогут освободить украинских моряков. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.

"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков ", - написала Зеркаль.

Кроме того, она отметила, что формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель.

Добавим, что постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украины против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Напомним, 10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей.

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