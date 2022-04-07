Любимец Америки. Или как Зеленскому повлиять на США и не дать России обойти санкции

Россия нашла лазейки для обхода торговых санкций. Как Запад может пресечь эту схему и что уже сейчас стоит сделать Владимиру Зеленскому – в колонке президента Украинской Ассоциации производителей Александра Громыко для РБК-Украина.

Зеленский может вносить законы не только в Верховную раду Украины, но и де-факто в парламенты ЕС, США и Британии. И главное – их там наверняка примут.

У Америки наконец-то есть президент, которого все любят, с зашкаливающим до небес рейтингом поддержки. И это президент Украины Зеленский. В этой шутке, сказанной на одном из политических ток-шоу США, есть лишь доля шутки.

Единства такого как сейчас в Конгрессе США не было со времен трагедии 11 сентября, сказал один из ближайших соратников Джо Байдена, сенатор от Демократической партии Крис Кунс.

И ведь правда – с начала войны в Украине демократы и республиканцы отложили все споры между собой. Сенатор Крис Мерфи назвал вторжение России "ужасной объединяющей силой". В начале марта, когда Конгресс должен был принять решение о финансовой помощи Украине, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сам позвонил лидеру демократов Чаку Шумеру и предложил удвоить сумму транша. Шумер предложение сразу же поддержал.

Майкл Макфол (экс-посол США в России), который вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком создали экспертную группу по аналитике санкций против России, на встрече с главами бизнес-ассоциаций рассказал, что Госдепартамент и американские конгрессмены готовы во всем поддержать Украину и удовлетворить просьбы президента Зеленского.

Майкл внимательно выслушал предложения от украинского бизнеса и историю про то, как любой россиянин может зайти на сайт Минюста Грузии и уже через два часа удаленно зарегистрировать на себя грузинскую компанию. Через нее можно спокойно покупать в ЕС и США любые санкционные для России товары.

Как это работает? Еврофура выйдет, к примеру, из Германии в Грузию, но по дороге получит письмо о необходимости выгрузки на таможенном складе в Брянске. И уже после этого грузинская компания официально сделает инвойс и продаст товар российской компании. Эта двухходовая схема уже вовсю работает как легальная для обхода санкций. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на любой топовый российский маркетплэйс с большим ассортиментом товаров тех брендов, которые еще месяц назад "ушли" из России.

Санкции в поставках товара легко обойти, используя третьи страны (в том числе и по нефти). Это очевидно и не подлежит сомнению. Как с этим бороться? Эксперты сошлись во мнении, что наиболее эффективным способом может стать закрытие в США, Великобритании и ЕС корреспондентских счетов тех банков мира, которые продолжают сотрудничать с российскими банками. Еще один рычаг – перекрытие всех границ РФ с Евросоюзом.

Майкл Макфол согласился с утверждением, что если нет денег, то и нет и бизнеса. Для России его не будет, если китайские, индийские, турецкие и другие банки мира (в т.ч. и в ОАЭ) закроют корреспондентские счета РФ во всех валютах. Для этого достаточно вежливого письма из Вашингтона, Лондона или Брюсселя с просьбой выбрать с кем им комфортнее работать – с их банками или с российскими. Ответ будет очевиден, и этот удар будет нокаутирующим по экономике агрессора.

Даже Bank of China немедленно закроет коррсчета всем россбанкам, ведь их обороты в 100 раз меньше, чем с американскими банками. Весь мир, включая ЕС, Бразилию, Индию, ЮАР, Австралию, Японию рассчитываются за поставки с китайскими фабриками в долларах через коррбанки США.

На эту тему Майкл вспомнил историю про то, как он, будучи послом США в России, обратился к главе ВТБ Банка Костину, чтобы тот определился с кем ему лучше работать – с иранскими (санкционными) банками или с американскими. Два раза объяснять не пришлось. ВТБ Банк, похлопав по плечу своим иранским друзьям со словами "денег нет, но вы держитесь", закрыл им у себя все коррсчета. И лишь потому, что обороты с иранцами несопоставимы с американскими банками.

Нет сомнений, что то же самое сделают и все китайские и другие банки по отношению к российским, если вопрос выбора станет для них ребром. При этом никаких рисков для банков США в этом вопросе точно нет, так как выбор китайцев абсолютно очевиден.

Майкл целиком поддержал это предложение, но на лице было написано, что он не очень уверен в своем влиянии на Госдеп и Конгресс. А потому на Банковой стоит несколько раз прочитать начало этого текста и идти с этим очень важным вопросом к президенту Владимиру Зеленскому. Ему вполне под силу решить данный вопрос.