Улюбленець Америки. Або як Зеленському вплинути на США та не дати Росії обійти санкції

Росія знайшла лазівки для обходу торгових санкцій. Як Захід може зупинити цю схему і що вже зараз варто зробити Володимиру Зеленському – у колонці президента Української Асоціації виробників Олександра Громика для РБК-Україна.

Зеленський може вносити закони не тільки до Верховної Ради України, а й де-факто у парламенти ЄС, США і Британії. І головне – їх там напевно приймуть.

У Америки нарешті є президент, якого всі люблять, з рейтингом підтримки, що зашкалює до небес. І це президент України Зеленський. У цьому жарті, сказаному на одному з політичних ток-шоу США, є лише частка жарту.

Єдності такої як зараз у Конгресі США не було з часів трагедії 11 вересня, сказав один з найближчих соратників Джо Байдена, сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс.

Й дійсно – з початку війни в Україні демократи і республіканці відклали всі суперечки між собою. Сенатор Кріс Мерфі назвав вторгнення Росії "жахливою об'єднуючою силою". На початку березня, коли Конгрес мав прийняти рішення про фінансову допомогу Україні, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл сам подзвонив лідеру демократів Чаку Шумеру і запропонував подвоїти суму траншу. Шумер пропозицію відразу ж підтримав.

Майкл Макфол (екс-посол США в Росії), який разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком створили експертну групу з аналітики санкцій проти Росії, на зустрічі з главами бізнес-асоціацій розповів, що Держдепартамент і американські конгресмени готові у всьому підтримати Україну і задовольнити прохання президента Зеленського.

Майкл уважно вислухав пропозиції від українського бізнесу та історію про те, як будь-який росіянин може зайти на сайт Мін'юсту Грузії і вже через дві години віддалено зареєструвати на себе грузинську компанію. Через неї можна спокійно купувати в ЄС і США будь-які санкційні для Росії товари.

Як це працює? Єврофура вийде, наприклад, з Німеччини до Грузії, але по дорозі отримає лист про необхідність вивантаження на митному складі у Брянську. І вже після цього грузинська компанія офіційно зробить інвойс і продасть товар російській компанії. Ця двоходова схема вже працює як легальна для обходу санкцій. Щоб у цьому переконатися, досить зайти на будь-який топовий російський маркетплейс з великим асортиментом товарів тих брендів, які ще місяць тому "пішли" з Росії.

Санкції у поставках товару легко обійти, використовуючи треті країни (в тому числі і по нафті). Це очевидно і не підлягає сумніву. Як з цим боротися? Експерти зійшлися на думці, що найбільш ефективним способом може стати закриття в США, Великобританії та ЄС кореспондентських рахунків тих банків світу, які продовжують співпрацювати з російськими банками. Ще один важіль – перекриття всіх кордонів РФ з Євросоюзом.

Майкл Макфол погодився з твердженням, що якщо немає грошей, то й немає і бізнесу. Для Росії його не буде, якщо китайські, індійські, турецькі та інші банки світу (в т.ч. і в ОАЕ) закриють кореспондентські рахунки РФ у всіх валютах. Для цього достатньо ввічливого листа з Вашингтона, Лондона або Брюсселя з проханням вибрати з ким їм комфортніше працювати – з їх банками або з російськими. Відповідь буде очевидна, і цей удар буде нокаутуючим по економіці агресора.

Навіть Bank of China негайно закриє коррахунки всім росбанкам, адже їх обороти в 100 разів менше, ніж з американськими банками. Весь світ, включаючи ЄС, Бразилію, Індію, ПАР, Австралію, Японію розраховуються за поставки з китайськими фабриками в доларах через коррбанки США.

На цю тему Майкл згадав історію про те, як він, будучи послом США в Росії, звернувся до глави ВТБ Банку Костіна, щоб той визначився з ким йому краще працювати – з іранськими (санкційними) банками або з американськими. Два рази пояснювати не довелося. ВТБ Банк, поплескавши по плечу своїм іранським друзям зі словами "грошей немає, але ви тримаєтеся", закрив їм у себе всі коррахунки. І лише тому, що обороти з іранцями непорівнянні з американськими банками.

Немає сумнівів, що те ж саме зроблять і всі китайські та інші банки по відношенню до російських, якщо питання вибору стане для них ребром. При цьому ніяких ризиків для банків США у цьому питанні точно немає, так як вибір китайців абсолютно очевидний.

Майкл цілком підтримав цю пропозицію, але на обличчі було написано, що він не дуже впевнений у своєму впливі на Держдеп і Конгрес. А тому на Банковій варто кілька разів прочитати початок цього тексту і йти з цим дуже важливим питанням до президента Володимира Зеленського. Йому цілком під силу вирішити дане питання.