Любченко переназначили главой Налоговой службы сроком на пять лет

Кабинет министров Украины переназначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. Он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, сегодня правительство уволило Любченко с должности главы Налоговой службы в связи с окончанием срока действия контракта. И сразу же переназначило на эту же должность сроком на пять лет.

Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг". С 1999 по 2003 года он был первым замглавы Налоговой в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года - руководителем Налоговой в Черкасской области. С 2009 по 2011 года занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации.

Отметим, Любченко назначили руководителем Налоговой службы Украины в апреле 2020 года без конкурса, поскольку на то время действовал закон, который разрешал такие назначения на время карантина.

Конкурс на главу Налоговой объявили в марте 2020 года, и Любченко его выиграл.