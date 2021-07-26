Любченко обвинили в причастности к "скруткам" на 30 млрд гривен

Суть схемы состоит в том, чтобы совместить в системе налоговый кредит, сформированный в результате ввоза или изготовления товаров на теневом рынке, которые потом продаются за наличные без уплаты налогов, и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков легального сектора экономики, когда им нужно легализовать товары, изготовленные в теневом секторе.

По данным издания, когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу пообещал бороться со "скрутками". Как выяснила впоследствии ВСК парламента, "скрутки" при Любченко не только не прекратились, но росли по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019-2020 гг.

Согласно отчету ТСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем "скруток" составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно

За такой же период 2019 года - то есть до пандемии и в условиях более-менее стабильного, хоть и небольшого экономического роста, "скрутки", согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн.

"Если следовать гипотезе, что "скрутки" продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн", - говорится в отчете.

Комиссия также выявила схемного возмещения НДС за 2020 год на 1,2 млрд грн, схем с невозвратом валютной выручки нерезидентами на 1,4 млрд грн. потерь для бюджета, уклонения от уплаты акцизного налога примерно на 7-8 млрд грн в год.

"То есть суммарно, кроме "скруток" "набегает" еще порядка 10 млрд грн. ежегодных "дыр", на которые налоговая служба закрывала глаза всегда - и, судя по всему, благополучно продолжила это делать при Любченко", - добавляют в документе.

Среди других результатов работы Любченко также нашли растущее количество жалоб бизнеса на давление со стороны ГНС во время проверок, даже несмотря на то, что правительство запретило фискалам в период карантина вообще проводить какие-либо выездные проверочные мероприятия.

Согласно годовому отчету Совета бизнес-омбудсмена, в 2020 году количество жалоб в эту структуру на действия налоговых органов было рекордным - 1193 жалобы, это больше, чем когда-либо жаловались на фискалов за все время существования Совета с 2016 года.

"Одним из индикаторов роста давления стало самовольное принятие ГНС решения о возобновлении проверок и увеличении фактической налоговой нагрузки и доведения повышенных планов региональным службам в период, когда для самой налоговой планы от Минфина были снижены из-за кризиса. И только за счет этих манипуляций фискалам и удавалось перевыполнять план", - подчеркивается в отчете.