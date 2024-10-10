Ляшко заявив про роботу над реформою МСЕК та розкрив деталі

В Україні працюють над реформуванням медико-соціальної експертизи. Плануються як точкові, і глобальні зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у питанні реформування МСЕК робота ведеться по двох траєкторіях.
"Перша - це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс мають запобігати будь-яким маніпуляціям, або гонінням по колу тих, хто потребує встановлення інвалідності", - уточнив Ляшко.
При цьому друга траєкторія, за його словами, - загальна реформа медико-соціальної експертизи.
"Це складніший процес, оскільки МСЕК це два поняття - медична складова та соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках", - пояснив міністр.
Він уточнив, що реформа МСЕК - комплекс завдань, і якщо змінити лише назву чи інші речі - це ні до чого не приведе.
Тому вирішуються чотири ключові питання: кадри, зарплата, безбар'єрність та цифровізація. Також МОЗ представило законопроект, яким пропонується ліквідувати МСЕК, як юридичну особу, та перевести цю функцію до закладу охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівниця Хмельницького МСЕК організувала схему для ухилянтів. Вона "продавала" чоловікам довідки про інвалідність.
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