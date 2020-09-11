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Ляшко заявил, что ему не стыдно за введение жесткого карантина в марте

Киев, Пятница 11 сентября 2020 04:27
Ляшко заявил, что ему не стыдно за введение жесткого карантина в марте
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова оказывать помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что ему никогда не будет стыдно за введение в марте жесткого карантина.

“Март, апрель - мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стідно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения”, - сказал он.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, полученной в рамках международной инициативы COVAX, вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2582 новых случая коронавируса, больше всего заражений в Харьковской области, Киеве, Тернопольской и Львовской областях.

Также в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах" сообщалось, что сейчас новый "локдаун" по всей стране не реалистичен.

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