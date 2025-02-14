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Ляшко визнав ризик зменшення асортименту ліків в аптеках

П'ятниця 14 лютого 2025 12:38
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Ляшко визнав ризик зменшення асортименту ліків в аптеках Фото: Віктор Ляшко (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, що може вплинути на доступність ліків для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

"Можливо все, але ми працюємо з усім ринком, щоб не допустити цього", - зазначив Ляшко, відповідаючи на запитання, чи можуть нові регуляції фармацевтичного ринку призвести до скорочення вибору медикаментів у аптеках.

Міністр також навів дані про структуру аптечного ринку: за його словами, п’ять аптечних мереж володіють 35% аптечних точок, але здійснюють 75% фінансових операцій на ринку, тоді як 65% аптечних точок належать до не мережевих аптек.

Крім того, Ляшко заявив про посилений контроль за діяльністю аптек, попередивши, що у разі "маніпуляцій" Антимонопольний комітет відкриватиме справи, а МОЗ може переглядати ліцензії аптек і дистриб’юторів.

"Зманіпулювати на цьому ринку, щоб не було лікарських засобів досить складно, тому ми всіх попередили, що якщо будуть маніпуляції, то будуть відповідні заведені справи - як антимонопольним законодавством, так і нами як регулятором, який видає ліцензії на роздрібну торгівлю, на оптову торгівлю. Аптека - це в першу чергу заклад охорони здоровʼя і він повинен робити все можливе, щоб відпустити лікарські засоби кінцевому споживачу", - наголосив міністр.

І хоч Віктор Ляшко заявив про посилений контроль за аптечними мережами, однак не виключено, що зникнення товарів з асортименту може бути ініціативою самих виробників, які не захочуть виробляти і відпускати ліки за новими цінами.

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