Ляшко требует прямого военного соглашения с США

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости, а также заявил о необходимости усиления сотрудничества между Украиной и США в военной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ляшко в Facebook.

"Сегодня День независимости Соединенных Штатов. Американцев действительно есть с чем поздравлять - у них мощная экономика, сильная армия и развитая демократия, - написал Ляшко. - Более двухсот лет назад они начали свой путь к успеху с того, что освободились от внешнего правления и определили собственные ценности и свободы".

Лидер РПЛ сравнил страницы истории Украины и США, отметив, что украинцам, и американцам, приходится бороться за свое будущее.

"Украинская независимость гораздо моложе и для нас этот путь только начинается. Как и американцам некогда, нам приходится с оружием в руках отстаивать свое право решать, как жить. Будапештский меморандум должен был защитить Украину от агрессии. Но реальных шагов в нашу поддержку от стран-подписантов меморандума мы не увидели", - отметил Ляшко.

Также Ляшко отметил, что сейчас является очень острым вопрос о необходимости усиления военного сотрудничества с США, которое он инициировал еще в 2017 году. Именно тогда было принято историческое Обращение к Конгрессу США относительно гарантий безопасности, главной идеей которого является предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонительного соглашения между Украиной и США.

"Два года назад я вместе с командой разработал обращение к правительству США о заключении прямого двустороннего военного соглашения вне НАТО. После принятия парламентом оно было направлено в США и сейчас находится на рассмотрении Конгресса. Понятно, что в состоянии войны мы не можем стать членами НАТО. А прямое соглашение с США станет реальным инструментом для защиты Украины, как стало для Израиля и других стран. Надеюсь, в ближайшее время мы заключим эту сделку, а тогда выбьем агрессора с Донбасса и Крыма", - подытожил Ляшко.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, что Олег Ляшко проводит активную международную деятельность. Недавно он жестко раскритиковал европейских политиков за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, назвав это "страсбургским заговором" против Украины. В своей эмоциональной речи он именовал это крахом Совета Европы и предательством принципов, на которых он создавался. Политик возмутился, что в то время, когда украинцы проливают кровь за свои территории и за спокойствие Европы, европейцы закрывают глаза на преступления России.