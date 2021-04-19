UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко считает правильными карантинные меры, введенные Кличко

Автор: РБК-Украина

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко поддерживает карантинные мероприятия столичной власти. В частности, ограничение общественного транспорта.

Об этом он заявил во время заседания комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Мы видим реально критическую ситуацию и поддерживаем действия КГГА о дополнительных карантинных ограничениях, которые внедряются в городе. В частности, по ограничению движения общественного транспорта, как одного из источников распространения коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Чиновник отметил, что из всех регионов страны в Киеве лучше подготовились к оказанию помощи больным.

"В период с 1 января по 13 апреля, в частности в последние за 2 месяца, город Киев добавил 1283 кровати для оказания помощи больным. Сегодня таких кроватей 6056, из них 4904 с кислородом. Если посмотреть статистику на 100 000 населения, то Киеве лучшие показатели по обеспеченности как кроватями, так и кроватями с кислородом, реанимационными кроватями и аппаратами ИВЛ", - заявил Ляшко.

Заместитель министра убежден, что положительный эффект от карантинных ограничений по городу Киеву будет наблюдаться уже в течение ближайшей недели.

"Об этом свидетельствуют показатели, которые озвучили предварительные докладчики: уровень госпитализаций стабилизировался и не растет, что является положительным эффектом", - добавил чиновник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему общенациональный локдаун необходим для снижения количества больных коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевВиталий Кличко
Читайте также
В Киеве вторую неделю подряд снижается заболеваемость гриппом
Коммунальщиков Киева разоблачили на многомиллионной коррупционной схеме
Прогноз погоды