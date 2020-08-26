Ляшко о реорганизации Госпотребслужбы: новый орган сохранит полномочия

Новая служба по контролю за заболеваниями получит все полномочия Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Фактически у службы изменится название и появятся новые полномочия.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Ляшко, новая служба, кроме полномочий Госпотребслужбы, получит в свое распоряжение лабораторные центры и функции эпидемиологического надзора.

"То есть было, скажем, пять функций - стало шесть. К этим шести прибавляются 12 тысяч работников, которые работают в лабораторных центрах, и имущественные комплексы лабораторий", - пояснил он.

Главный санврач добавил, что пока остается нерешенным вопрос, кому будет подчиняться новый орган - Минэкономики, Министерству здравоохранения или же напрямую Кабмину.

"Сама идеология создания этого органа с самого начала говорила о том, что это орган по вопросам безопасности, который должен реализовывать политику и отчитываться напрямую Кабинету министров. То есть это орган со специальным статусом", - отметил Ляшко.

Напомним, новая служба по контролю за заболеваниями должна улучшить реагирование на эпидемии в Украине, высказывал надежду Ляшко.