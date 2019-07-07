Ляшко рассказал свой план по удешевлению медикаментов

Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Ляшко посетил Волынскую область

Реальная медицинская реформа - это высокие зарплаты врачам и доступные лекарства украинцам, а не тот "геноцид, который проводит нынешняя власть". Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в Ковельской городской больнице, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

Как отмечается, политик пообщался с персоналом медучреждения - интересовался у них размером зарплат и обеспеченностью медикаментами. Молодой специалист София рассказала: чтобы воплотить свою мечту в жизнь стать врачом, училась в медицинском вузе 8 лет. Но, говорит, 3800 гривен, что получает на руки - мизерные средства для этой профессии. Лидер "Радикальной партии" рассказал, какой должна быть нормальная зарплата врачей в Украине.

"3800 гривен - это не деньги. Чтобы такие замечательные девушки работали в Украине, у них должны быть нормальные зарплаты. 70 тысяч врачей в прошлом году уехали заграницу, потому что в Польше медсестра получает 2 тысячи евро зарплаты, а в Украине - 4 тысячи гривен. Поэтому медицинская реформа - это нормальные заработные платы врачам, медсестричкам, санитаркам, лаборантам, всем, кто обеспечивает и спасает жизни людей", - пояснил Ляшко.

Лидер РПЛ прошелся и по палатам, и пообщался с пациентами больницы. Все, как один, жаловались на высокие цены на лекарства и надеялись, что Ляшко наведет с этим порядок.

"Человек, когда приходит в больницу, не должен выносить последнее из дома, чтобы полечиться. У нас полный бардак с ценами на лекарства. Нет никакого контроля и порядка. Еще и фальшивые лекарства продают. 70% лекарств в Украине - подделка. В Германии или в Польше за фальшивые лекарства - на всю жизнь в тюрьму сядешь, а в Украине 500 гривен штрафа заплатил и продолжай дальше травить людей. Поэтому восстановление государственного контроля за ценами на лекарства, 15 лет тюрьмы за продажу фальсификата, уменьшение НДС и рентабельности и увеличение финансирования программ лечения тяжелых болезней - вот наш план по удешевлению медикаментов в стране", - подчеркнул лидер РПЛ.

Также пациенты попросили Ляшко помочь с ремонтом палат в больнице. Политик пообещал "выбить" из госбюджета финансирование на это.