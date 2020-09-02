ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ляшко рассказал, кому делают ПЦР-тест бесплатно

Среда 02 сентября 2020 10:29
Ляшко рассказал, кому делают ПЦР-тест бесплатно
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому бесплатно делают тестирование методом ПЦР для выявления коронавируса. Он отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий и таких тестирований.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР на 2 млн гривен.

Кроме того, Ляшко рассказал, что Украина способна производить 130 тысяч тестов на коронавирус за неделю.

По состоянию на 2 сентября в Украине обнаружили 2495 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь