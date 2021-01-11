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Ляшко призвал не помогать ему в "трудной ситуации". Мошенники от его имени просят деньги

Киев, Понедельник 11 января 2021 14:27
Ляшко призвал не помогать ему в "трудной ситуации". Мошенники от его имени просят деньги
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мошенники от его имени звонят и говорят о том, что он оказался в трудной ситуации. После чего они просят перевести денег на счет.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет" - написал он.

При этом Ляшко добавил, что звонки с просьбой срочно помочь деньгами могут поступать с фейкового Telegram-канала от его имени.

"Звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Telegram-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало", - написал он.

Напомним, в конце декабря Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами от коронавируса. Правоохранители рассказали о появлении в соцсетях фиктивных объявлений о продаже вакцин от COVID-19.

Кроме того, в Британии разыскивают мошенника, который вакцинировал от коронавируса 92-летнюю женщину фейковой вакциной. За прививку она заплатила почти 220 долларов.

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