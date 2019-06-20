Ляшко: преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличения зарплат чиновникам своего офиса

Фото: Олег Ляшко (пресс-служба)

Ляшко требует от Зеленского отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса

Вместо отмены решения правительства о повышении цены на газ, президент Владимир Зеленский начал свою работу с увеличения в несколько раз зарплат чиновникам своего офиса. Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, Ляшко подсчитал, сколько будут получать чиновники реорганизованной администрации президента.

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35 тысяч гривен, его заместителя - 33 800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10 тысяч гривен, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 тысяч надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората будет составлять 100 тысяч гривен. Это обещанное Зеленским окончание эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?", - спросил у президента Ляшко.

Лидер РПЛ назвал "большим обманом" реорганизации администрации президента в новый офис, потому что "из бюджета на это пойдут гораздо большие расходы".

"Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 тысяч. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и про высокие тарифы. Я не дам Зеленскому шутить над украинцами и не дам ему принимать решения, которые обогащают чиновников", - заверил политик.

Сообщается, что Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопрос оплаты труда руководителей госучреждений.

"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза" получает 10 миллионов гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 тысяч гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.