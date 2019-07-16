Ляшко предлагает создать Государственный банк земель

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предлагает ввести открытый реестр и Государственный банк земель. Об этом он сказал в ходе визита в Кировоградскую область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как стало известно Ляшко, в Кировоградской области судья приняла решение, которым забрала 8 гектаров земли у нескольких десятков местных жителей и отдала своему сыну-СБУшнику. Среди тех, кого лишили пая – даже семья АТОшника.

Ляшко пообещал защитить селян и "отвоевать" землю, которая им принадлежит – предоставит полное юридическое сопровождение и лично контролировать ход событий. Чтобы подобных ситуаций больше не возникало в Украине, лидер политсилы предлагает ввести открытый реестр и Государственный банк земель.

"Люди дают заявки на землю, а им отказывают – говорят, что нет. А СБУшнику, как в этом селе, отдали землю, на которой селяне хозяйничали. Ту судью надо на 15 лет посадить в тюрьму. Если бы был открытый реестр земли, люди знали, что есть свободная земля, их бы не обманывали и не требовали взятки. Поэтому открытый реестр земли – это преодоление коррупции. Кроме того, мы добиваемся, чтобы люди имели право наследовать землю, чтобы никто не забирал землю, как у этой женщины, родители которой хозяйничали на том огороде. А сегодня намеренно ввели 10-15 тысяч гривен за переоформление пая. Человек в селе таких денег не имеет, поэтому и отказывается от земли. Мы предлагаем принять закон, чтобы паи и хаты бесплатно переоформлялись на детей", - подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ добавил, что предложенный властями рынок земель – огромный обман украинцев, потому что в итоге они останутся без денег, и без земли.

"Когда нам власть рассказывает о рынке земель – сначала пусть раздаст людям по 2 гектара земли, как надо. Соцработники, ветераны труда, воспитательницы в детсадах, почтальоны, учителя, колхозники и жители городов землю не получают, а начальники, прокуроры и депутаты землю. Миллионы неучтенных гектаров тайно между собой разделяют и тут же перепродают. Этот бардак надо прекратить!", - подытожил Ляшко.