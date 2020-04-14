Ляшко планирует отменить разрешение на работу рынков во время карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил об отмене постановления №5 от 30 марта “О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли”. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на ICTV, передает РБК-Украина.

Документ утратит силу с 14 апреля.

"Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях. Мы имеем огромные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано как утратившее силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет. Как и с доступом к храмам. Почему-то мы думаем, что пронесет”, - сказал Ляшко.

Напомним, работа продуктовых рынков была запрещена в соответствии с карантинными мерами, принятыми Кабинетом министров для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, опубликованному на сайте Минздрава, базары могут продолжать работу в случае соблюдения определенных мер профилактики.

Отметим, что Ляшко предполагает, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.