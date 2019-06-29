У Ляшко обещают не дать чиновникам забыть о людях с инвалидностью

Фото: Инга Маковецкая (liashko.ua)

Член команды Ляшко рассказала, как 15 лет назад спасла своего ребенка от смерти

Четвертый номер в избирательном списке Олега Ляшко Инга Маковецкая обещает не дать чиновникам забыть о проблемах людей с инвалидностью. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Оппозиция", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

"15 лет назад я спасла своего ребенка от смерти. За эти 15 лет, сделав ему множество тяжелых операций, я поставила его на ноги. И горжусь этим. В парламенте я буду зубами выгрызать все права родителей детей с тяжелыми болезнями и всех людей с инвалидностью", - заявила Маковецкая.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что его соратница заставит власть тратить средства на людей с инвалидностью, а не на свои прихоти.

"Инга Маковецкая, у которой ребенок болен ДЦП, идет в парламент, чтобы не дать властям тратить деньги на переезды в новый офис. Она заставит их потратить деньги на детей с особыми потребностями, которых в Украине 2 миллиона. Президент на офисы тратит по 300 миллионов, а на помощь людям, которые ухаживают за инвалидами, у них нет 100 грн дать. Рассказывают, что в бюджете нет денег. Так вот - Маковецкая не даст им забыть о людях с инвалидностью и будет их защищать в парламенте", - подытожил Ляшко.