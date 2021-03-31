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Ляшко назвал области Украины, которым не нужен локдаун

Автор: Инна Собора

Сейчас нет потребности вводить локдаун на всей территории Украины. Поскольку несколько областей ввели карантинные ограничения ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом там стабилизировалась.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

По его словам, в Ивано-Франковской области, в которой в середине февраля ввели карантинные ограничения, ситуация стабилизировалась и заболеваемость пошла на снижение.

"Поэтому сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину (нельзя, - ред.). Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области", - сказал Ляшко.

Он добавил, что улучшение ситуации наблюдается в Черновцах и Житомирской области, которая также одной из первых зашла в карантинные ограничения.

"Киев показывает стабилизацию. Вчера был первый день, когда не было роста количества госпитализированных и случаев", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко подчеркивает, что локдаун на всей территории Украины не нужен. В частности, ситуация с коронавирусом в Херсонской и Кировоградской областях в настоящее время стабильная. В Черкасской области кровати с кислородом заняты на 36%.

Зато министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом сложилась в Киеве и в Одессе.

РБК-Украина писало, что в течение последней недели в Украине наблюдается существенное снижение темпов роста количества новых случаев коронавируса.

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Новости Украины Виктор ЛяшкоЛокдаун
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