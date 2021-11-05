Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. 93% госпитализированных не вакцинированные от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире, только вакцинация защищает и спасает жизни.

"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированные от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий также не вакцинированные", - заявил Ляшко.

Министр отметил, что благодаря вакцинации, каждый час спасают 10 жизней, каждые 6 минут - спасают 1 человеческую жизнь.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии - ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимость сделать прививку", - сказал он.