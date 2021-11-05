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Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 11:11
Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість діючої хвилі коронавірусу в Україні. 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка.

За його словами, компромісів із коронавірусною хворобою не має ніде в світі, лише вакцинація захищає та рятує життя.

"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів також невакциновані", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що завдяки вакцинації, кожну годину рятують 10 життів, кожні 6 хвилин - рятують 1 людське життя.

"Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії - відповідальність. Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення", - сказав він.

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Віктор Ляшко Коронавірус
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