Ляшко: надо не начальников на таможне менять, а перекрыть контрабанду

Вместо того, чтобы менять начальников таможни, надо перекрыть контрабанду. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на текстильной фабрике в Ровенской области, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Чтобы на предприятиях платили нормальную зарплату – нужно государственная поддержка. А сейчас госзаказов нет, кредитов дешевых нет, ничего нет. И предприниматели и не хотят тех госзаказов, потому что свяжись с государством – одни проблемы. Завтра очередь будет проверяющих. Три копейки заработал, а 30 – взятку надо дать, чтобы отстали. Поэтому очень важно, чтобы была государственная поддержка и люди работали, как на этом предприятии. Начиналось производство с 10 швей, а сегодня уже 300 человек. Чем больше таких предприятий - тем лучше для государства, потому что молодежь не будет уезжать за границу", - убежден Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ требует от властей перекрыть контрабанду, чтобы отечественные предприятия не теряли прибыли.

"Вы здесь вкалываете, налоги платите, работу людям даете, а они контрабанду без налогов из Польши или еще откуда-то везут, а потом продают ее в три раза дешевле. Эта контрабанда убивает ваше предприятие и тысячи таких по Украине. Поэтому надо не начальников на таможне менять, а перекрыть контрабанду. Не будет контрабанды – вы сможете в 10 раз больше продавать своей продукции и платить большие зарплаты. Поэтому моя задача в новом парламенте – перекрыть контрабанду и навести порядок в стране", - сказал Ляшко.