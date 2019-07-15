Ляшко категорически против отмены моратория на вывоз леса

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко категорически выступил против отмены моратория на вывоз леса. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", передает РБК-Украина.

"Проблема не в моратории. Проблема в том, что контрабанду "крышуют" те, кто должен с ней бороться: таможенники, СБУшники, прокуроры. Поэтому власть, когда рассказывает о том, что нужно отменить мораторий на вывоз леса из-за контрабанды, пусть борется с ней. Контрабанда леса – это не иголка в стоге сена. Ее перевозят в вагонах и лесовозах. Перекройте железные дороги, закройте дороги на таможне. Их не так много. Контрабанду везут на западном направлении – это 5-10 постов. Выставьте и закройте. Но они этого не делают, потому что деньги от контрабанды идут им в карман", – сказал политик.

Кроме того, подчеркнул он, те, кто выступает за отмену закона о запрете вывоза леса, лишает работы десятки тысяч украинцев и подставляет инвесторов, которые поверили изменения, инициированные Радикальной партией.

"То есть, фактически, – это продолжение политики сырьевой колонизации Украины. Мы предлагаем сейчас наоборот усилить действие моратория. В частности предусмотреть – на каждую вырубленную древесину две посадить взамен. А не так, что вырубают, а потом ждут, пока государство профинансирует новые вырубки", – возмутился парламентарий.

"В приличной европейской стране Швеция крупнейшее предприятие, которое торгует лесоматериалами, – это ІКЕА. Так вот, в Швеции невозможно срубить ни одно дерево. Самое большое в мире предприятие, а деревья у себя не рубят. А почему? А потому, что есть на свете дураки украинцы, которые даром все отдадут. Я не дам, чтобы кто-то нас считал глупее", – добавил Ляшко.

Нардеп также подчеркнул, что сохранение моратория на вывоз леса из Украины – это рабочие места для наших людей, поскольку именно он позволил создать сотни новых предприятий. И сейчас противники ограничений хотят закрыть и ликвидировать эти компании.

"Экспорт леса – это так же, как экспорт зерна. За последние семь лет Украина втрое увеличила вывоз зерна, но селяне богаче не стали – они стали беднее. Потому что экспортировать надо не лес и зерно, а продукцию из дерева, муку, крупы, макароны. Создавать добавленную стоимость и рабочие места. Поэтому, когда власть сегодня говорит, что надо землю продавать, лес вывозить необработанный, это политика, которая никогда не позволит преодолеть бедность в Украине, восстановить экономику. Это политика, которая никогда не позволит отказаться от кредитов. Потому что сырье продают дешево и не дают возможности встать на ноги", – объясняет Ляшко.

Он отметил, что его политсила предлагает совершенно другой подход: пересмотреть условия сотрудничества с МВФ и с Европейской комиссией; пересмотреть соглашения и отменить те, которые заставляют из Украины вывозить сырье; увеличить квоты на поставки готовой украинской продукции в страны ЕС и дальше.

"Это даст украинцам возможность больше зарабатывать, чтобы не занимать, не побираться, чтобы быть реально независимыми и достойно жить", – резюмировал лидер РПЛ.