Ляшко исключил из списка своей партии трех кандидатов

Трех кандидатов в народные депутаты Виктора Вовка, Олега Куприенка и Алексея Кириченко – исключили из избирательного списка РПЛ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Вовка и Куприенка исключили за самоустранение от партийной работы, Кириченко – по собственному желанию. После принятия этого решения на внеочередном партийном съезде Олег Ляшко дал наставления другим кандидатам.

"Я обещал, что все, в том числе и руководители областных партийных организаций, будут иметь шанс получить через доверие людей статус народного депутата Украины. Если человек работает – имеет право на этот статус. Если не работает – такого права не имеет. Поэтому в результате проведенного анализа, мы пришли к выводу: к сожалению, эти люди не делают все для того, чтобы партия одержала победу", - сказал Ляшко.

Политик отметил, депутатский мандат надо заслужить своим ежедневным трудом, а не выезжать на чужом горбу.

"Я хочу, чтобы каждый, кто получит мандат народного депутата, выгрыз его доверием и поддержкой людей. Я не позволю никому получить мандат на шару. Я вчера вернулся с западной Украины. За выходные у меня были 4 встречи на Волыни, в Ровно и Ивано-Франковске. Как может быть так, что лидер пашет, а другие не вкалывают и получают мандат? На шару в этой жизни только сыр в мышеловке. Все остальное, что ты зарабатываешь своим горбом – ты ценишь", - подчеркнул лидер РПЛ.

Ляшко подписал решение об исключении кандидатов в избирательном списке РПЛ и направил его в ЦИК.