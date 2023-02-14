Показуха перед "Рамштайном". У Росії активізувались польоти літаків "судного дня"
У вівторок, 14 лютого, над територією Росії було помічено дивну активність літаків, котрі у разі глобальної небезпеки можуть стати командними пунктами. Мова про так звані літаки "судного дня".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
У небі над країною окупантом було помічено відразу чотири літаки, які знаходяться у підпорядкуванні апарату міноборони РФ. Два зних належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН. Як відомо, два Ту-154 злетіли з аеродрому "Чкаловський" у Москві у напрямі Архангельська, однак через деякий час вони повернулись назад.
Фото: у Росії активізувались польоти літаків "судного дня" (defence-ua.com)
Відомо, що Ту-214ПУ-СБУС - це спеціальна модернізація Ту-204. Основне його призначення - бути повітряним командним пунктом. ТУ ньому міститься весь комплекс засобів, які спрямовані на керування військами у небі.
Літак містить в собі потужні засоби зв'язку. Ту-214ПУ-СБУС - фактично є таким самим літаком "судного дня", як й спеціалізований "путінський" Ил-80. Окрім цього він може бути ретранслятором та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у разі, якщо інші засоби зв'язку не працюють.
Однак політ одразу двох літаків RA-64529 та RA-64530 є досить дивним явищем.
Фото: літак Ту-214ПУ-СБУС (defence-ua.com)
А ось Ту-214ОН має реєестраційний номер RF-64525. Літак фактично є повітряним комплексом розвідки, як оптичної, так й радіотехнічної. Однак нагадаємо, що 18 грудня 2021 року РФ офіційно вийшла з договору "про відкрите небо".
Фото: літак Ту-214ОН (defence-ua.com)
Що стосується Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843. То раніше повідомлялось, що до 2020 року він був не у льотному стані сім років. Однак швидше за все його призначення не змінилось - він лишився пасажирським судном.
Як виявилось згодом, у небі над Москвою сьогодні було помічено і п'ятий літак, ще один Ту-154 (RA-85563). Він відомий тим, що в 2011 році ледь не розбився після багаторічної перерви. Тоді офіційно заявили, що бортовий інженер помилився у приєднанні автоматичної системи керування до бортової системи живлення літака.
Фото: у Росії активізувались польоти літаків "судного дня" (defence-ua.com)
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Нагадаємо, раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один із елементів залякування.
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