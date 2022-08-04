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"Лягушачьи прыжки". Эксперт указал на особенность наступления украинских Сил обороны

Фото: эксперт указал на особенность наступления украинских Сил обороны (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы в борьбе с российской армией использует так называемую тактику "лягушачьих прыжков". Уничтожая артиллерией тыл врага, а затем переходя на его позиции.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Как это работает?

Как отмечает полковник ВСУ, на определенном участке фронта сосредотачивается дальнобойная артиллерия, в частности РСЗО HIMARS или их аналоги и ею начинают методично выносить с дальних рубежей ближе к передовой, на расстоянии до 80 километров.

Это и вражеские склады с боеприпасами, места хранения техники, казармы с личным составом, мощные инфраструктурные объекты, узловые станции, железнодорожные или автомобильные мосты, командные пункты и пункты принятия решений, командно-наблюдательные пункты на первой линии обороны.

"Когда все это уничтожено точечными огневыми ударами, украинские войска совершают резкий шаг вперед - такой прыжок, выходит на те позиции, где благодаря меткой работе украинской артиллерии никого из вражеских солдат не осталось. И таким образом перемещается на новые рубежи", - поясняет Селезнев.

Что мы таким образом достигаем?

Селезнев отмечает, что благодаря такой тактике мы максимально сохраняем жизнь наших воинов.

"Ведь они не вынуждены идти в атаку под вражеским огнем, как это было во времена Первой или Второй мировой войны. Мы имеем возможность осторожно двигаться вперед и закрепляться на новых участках фронта. Таким образом реализуется наше контрнаступление", - подытожил полковник ВСУ.

Напомним, как докладывала сегодня британская разведка, ракетные и артиллерийские подразделения Украины продолжают наносить удары по российских военных опорных пунктах, скоплениях личного состава и складах, поэтому российская армия уже ищет пути "как может защититься".

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