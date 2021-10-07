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Во Львовской области завершают строительство на дороге "Мостыська - Самбор - Борислав"

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Львов, Четверг 07 октября 2021 18:06
Во Львовской области завершают строительство на дороге "Мостыська - Самбор - Борислав" Фото: ремонт дороги во Львовской области (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области полностью обновили 14 км автодороги Т-14-15 "Мостыська - Самбор - Борислав". Дорогу ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог во Львовской области.

В прошлом году отремонтировали участок от Самбора до Борислава, поэтому сейчас по маршрутному принципу восстанавливают следующих 33 км - из Мостыськ в Самбор.

"Отремонтированный маршрут позволит соединить приграничный городок Мостыська с курортным регионом Львовщины. Это существенно повлияет на социально-экономический рост и развитие туризма в регионе", - говорит руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Первые 14 км из запланированных 33 км - уже в выравнивающем слое асфальтобетона. В целом на всем участке в ходе ремонта меняют водопропускные трубы, усиливают основу, кладут полностью новое дорожное покрытие.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что дороги должны быть витриной страны. Поэтому восстановление автодорог является одним из приоритетов программы "Большая стройка", что обеспечит комфортное и безопасное передвижение, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма.

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