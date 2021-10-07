Во Львовской области завершают строительство на дороге "Мостыська - Самбор - Борислав"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог во Львовской области.

В прошлом году отремонтировали участок от Самбора до Борислава, поэтому сейчас по маршрутному принципу восстанавливают следующих 33 км - из Мостыськ в Самбор.

"Отремонтированный маршрут позволит соединить приграничный городок Мостыська с курортным регионом Львовщины. Это существенно повлияет на социально-экономический рост и развитие туризма в регионе", - говорит руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Первые 14 км из запланированных 33 км - уже в выравнивающем слое асфальтобетона. В целом на всем участке в ходе ремонта меняют водопропускные трубы, усиливают основу, кладут полностью новое дорожное покрытие.