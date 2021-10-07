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У Львівській області завершують будівництво на дорозі "Мостиська - Самбір - Борислав"

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Львів, Четвер 07 жовтня 2021 18:06
У Львівській області завершують будівництво на дорозі "Мостиська - Самбір - Борислав" Фото: ремонт дороги у Львівській області (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області повністю оновили 14 км на автошляху Т-14-15 "Мостиська - Самбір - Борислав". Дорогу ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.

Минулого року відремонтували ділянку від Самбора до Борислава, тому зараз за маршрутним принципом відновлюють наступних 33 км – від Мостиськ до Самбора.

"Відремонтований маршрут дозволить з’єднати прикордонне містечко Мостиська із курортним регіоном Львівщини. Це суттєво вплине на соціально-економічне зростання та розвиток туризму в регіоні", - каже керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Перші 14 км із запланованих 33 км - вже у вирівнюючому шарі асфальтобетону. Загалом на всій ділянці в ході ремонту міняють водопропускні труби, посилюють основу, кладуть повністю нове дорожнє покриття.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що дороги мають бути вітриною країни. Тому відновлення автошляхів є одним із пріоритетів програми "Велике будівництво", що забезпечить комфортне і безпечне пересування, а також сприятиме розвитку внутрішнього туризму.

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Велике будівництво
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