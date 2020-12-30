ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львовской области заработала автофиксация на дорогах: уже более 800 нарушений

Автор: Игорь Литвиненко

Во Львовской области с 30 декабря на трех участках заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С начала суток было выявлено 827 нарушений.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Камеры автофиксации расположены на трех участках трассы М-06 (Киев - Чоп). По состоянию на 10 утра было выявлено столько нарушений:

  • вблизи города Буск (490 км + 400) - 380 нарушений;
  • вблизи села Солонка (555 км + 662) - 227 нарушений;
  • вблизи села Солонка (555 км + 730) - 220 нарушений.

"Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", - отметил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, до этого система автофиксации нарушений ПДД работала в Киеве и Киевской области. Всего было установлено около 50 камер.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре система автофиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛьвовЛьвовская областьПДДкамера