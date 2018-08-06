Во Львовской области загорелась церковь

В результате пожара никто не пострадал

В Николаевском районе Львовской области загорелась деревянная церковь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Как отмечают в ГСЧС, пожар произошел в селе Большая Горожанна Николаевского района в церкви "Введения во Храм Пресвятой Богородицы" УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь, - ред.).

"Церковь деревянная, площадью 125 кв. м, высотой 15 м, 1798 года постройки, является памятником архитектуры местного значения. Во время возникновения возгорания церковь была закрытой, людей внутри не было", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в церкви

В результате пожара обрушились два купола церкви.

В пресс-службе сообщают, что в 16 часов 25 минут дня пожар локализовали, а в 17 часов 18 минут - ликвидировали.

"В результате пожара огнем уничтожено церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв.м, три купола и деревянные перегородки на площади 50 кв.м, а также повреждены внутренние деревянные стены на площади 125 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Львове горела деревянная церковь УПЦ МП.