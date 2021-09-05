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Во Львовской области задержали нелегальных мигрантов из Китая и Ливана

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области пограничники остановили и задержали нелегальных мигрантов из Китая и Ливана. Нелегалов, которые направлялись в страны Евросоюза, обнаружили пограничники отделов "Шегини" и "Грушев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Трех граждан Ливана военнослужащие остановили в нескольких сотнях метров от границы. Они ехали автомобилем одной из служб такси. При себе иностранцы не имели никаких документов, но назвались они гражданами Ливана.

"В другом случае: военнослужащим отделения "Грушев" сообщил местный житель, что в приграничье незнакомец расспрашивает, как добраться в Польшу вне пункта пропуска. Наряд сразу задержал иностранца. Им оказался гражданин Китая", - рассказали в ГПСУ.

В отношении всех задержанных иностранцев пограничники составили протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. В дальнейшем решение о наказании будет принимать суд.

Фото: во Львовской области задержали нелегалов (facebook.com/zahidnuy.kordon)

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Государственная пограничная службаЛьвовская область