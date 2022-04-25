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Во Львовской области вспыхнули пожары из-за ракетных ударов РФ

Фото: во Львовской области вспыхнули пожары из-за ракетных ударов РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В двух населенных пунктах Львовской области из-за обстрелов РФ утром 25 апреля вспыхнули пожары. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

Ранее глава Львовской области предупредил, что в регионе работает ПВО. Он призвал жителей быть в укрытиях.

Также напомним, что в Одесской ОВА предупредили о возможных ракетных ударах из акватории Черного моря по другим регионам Украины.

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Война России против УкраиныЛьвовская областьПожар